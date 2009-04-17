У МВФ нет претензий к Госкомстату

Миссия Международного валютного фонда не предъявляет претензий к методологии статистической оценки деятельности украинской экономики.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил председатель Государственного комитета статистики Александр ОСАУЛЕНКО.

«Миссии, которые сейчас приезжают, - это рабочее сотрудничество и никаких серьезных проблем и претензий к нам нет, в том числе и, прежде всего, к методологии статистики главных показателей – инфляции и ВВП, которые полностью соответствуют международным стандартам», - сказал А.ОСАУЛЕНКО.

Глава Госкомстата напомнил, что Украина в 2002 году присоединилась к специальному стандарту распространения данных. «Это самый жесткий стандарт в области международной статистики. Присоединение к этому стандарту стало признанием того, что наша статистика в основном отвечает международным стандартам», - подчеркнул он.