Китайский дноуглубитель China Harbour вошел список главных коррупционеров планеты – СМИ

Работающая в украинских портах китайская компания China Harbour Engineering company Ltd включена в список главных коррупционеров планеты, составленный Международной неправительственной организацией Transparency International. Информацию о претензиях, выдвинутых компании в разных странах мира, опубликовал «Бизнес». Деловое издание ссылается на досье, собранное антикоррупционной организацией в рамках проведенной по всему миру компании «Разоблачи коррупционера» (Unmask the Corrupt).

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В санкционном списке корпораций-коррупционеров с мировым именем оказалась и China Communications Construction Company (СССС) – материнская компания China Harbour Engineering company Ltd. Как свидетельствуют собранные Transparency International материалы, «структуры СССС широко «прославились» сомнительными методами работы в развивающихся странах: подкупом правительственных чиновников, финансовыми вливаниями в структуры родственников руководителей государства и завышением стоимости реализации проектов». В досье компании можно обнаружить большое число свидетельств, как компанией наносился ущерб интересам общества и окружающей среде.

Например, с 2011 по 2017 год компанию CCCC отстранили от участия в проектах по строительству мостов и дорог, финансируемых Всемирным банком, за мошенничество во время работы над проектом на Филиппинах. На период с 2014 по 2017 год Африканский банк развития наложил запрет на одну из дочерних компаний СССС за мошенничество и тайные договорённости во время проведения тендера на строительство дороги в Демократической Республике Конго.

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Упоминается в отчете и непосредственно сама China Harbour. Согласно докладу 2011 года, составленному Главным финансовым инспектором Ямайки, проект по строительству дороги стоимостью 400 млн долл. США между компанией China Harbour Engineering company Ltd и правительством Ямайки характеризировался отсутствием прозрачности и надлежащего уровня конкуренции, не соответствовал нормам качества. Дочерняя компания CCCС попалась на переводе 1,2 млн долл. США на счета местной компании, ответственной за заключение контракта. Подарок предназначался для ремонта офисов комиссии.

Собранные материалы доказывают, что сотрудничество с китайским подрядчиком несет стране репутационные и финансовые риски.

В Украине China Harbour появилась только в этом году, но уже успела получить несколько крупных заказов на дноуглубление на сумму более 1,6 млрд грн. В то же время продолжается системное нарушение прав известнейших европейских дноуглубительных компаний Van Oord Dredging, LTD Novadeal, Jan De Nul. И с каждым новым тендером фактов лоббирования интересов скандальной китайской компании со стороны госструктур становится все больше, что фиксируется на дипломатическом уровне.