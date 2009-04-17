ГЛАВНОЕ на 17 апреля (день)

Хроника дня

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Основной новостью первой половины дня стало достижение договоренности между Украиной и МВФ о выделении и увеличении размера второго транша кредита, заявление Минтопэнерго о том, что повышения тарифов на газ для промпотребителей в этом году не будет, введение НБУ временной администрации в банках Арма" и "Днистер" и кураторов в банке «Финансы и Кредит» и «Имэксбанке», а также опровержение Минфином сообщений о том, что банк "Хрещатик" обращался к государству за рекапитализацией

Украина готовится к Пасхе - растет выпечка куличей

Хлебопеки в этом году увеличили выпуск пасхальных куличей. Об этом УНИАН сообщили крупнейшие производители хлебобулочных изделий.

Как отметили в пресс-службе «Концерна Хлебпром», предприятия компании планируют выпечь 195 тонн куличей, что на 39% больше, чем было выпечено в прошлом году. Компания «Хлебные инвестиции» намерены выпечь на 20% больше, чем в прошлом году. Хлебопекарные предприятия «Холдинга «Т и С» планируют выпечь более 200 тонн пасхальных куличей. В частности, хлебокомбинаты ОАО «Крымхлеб» выпекут около 117 тонн куличей, ОАО «Одесский каравай» планирует выпечь до 60 тонн пасхальных кексов.

По мнению хлебопеков, кризис не повлияет на спрос. В частности, по сообщению ОАО «Киевхлеб», в этом году предприятие построило свою работу не по заранее подготовленному плану производства пасхальных изделий, а по заказам от торговли. «По предварительным прогнозам, традиционные каналы сбыта мы обеспечим в полном объеме, причем не меньшим количеством куличей, чем в прошлом году», - подчеркивают в компании.

Ассортимент пасхальных куличей будет разнообразным, компании намерены предложить новинки.

Как сообщили УНИАН в компании «Хлебпром», ассортимент рассчитан на покупателей разных слоев населения, есть традиционные с изюмом куличи и более дорогие – подарочные с добавлением орехов, цукатов, помадки. Также компания выпустила новый вид кулича - детский.

ОАО «Киевхлеб» планируется выпустить 29 наименований пасхальных куличей. Новинкой этого сезона будет выпуск пасхи «Подільська». Ассортимент будет разнообразным - вес самой маленькой «детской» пасхи 130 г, самая большая – «Царская» – 2,3 кг. Наиболее востребованные «развесы» пасхальных кексов 0,5 – 0,7 кг. «Широкий ассортимент продукции, а также варианты развесов и упаковок, имеют экономический смысл. Покупатель не уйдет из магазина с пустыми руками, поскольку выбор пасхальных кексов, что называется на любой вкус и кошелек», - отметили в компании.

По данным компании «Хлебные инвестиции» и «Киевхлеб», из-за существенного подорожания сырья и энергоносителей стоимость пасхальных изделий в этом году повысится примерно на 20-25% по сравнению с прошлым годом. «Мы производим как дорогие пасхи, так и более дешевые. Но, как правило, обычные пасхи наиболее востребованы. Соотношение приблизительно 80% обычных и 20% - дорогих», - отметили в компании «Хлебные инвестиции». Компания «Киевхлеб» сообщила, что, к примеру, отпускная цена самой популярной пасхи «Свято» весом 0,5 кг без упаковки в этом году составит 10,50 грн., а поскольку «накрутка» торговли обычно составляет не менее 20%, магазинная цена составит, как минимум, 12.60 грн. Отпускная цена самого дорогого пасхального кекса - пасха «Царская» - составит 140,76 грн. (упаковка, вес 2,3 кг).

Финансовые новости

МВФ увеличит второй транш Украине до 2,8 млрд. долл.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации в стране, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сказала, что «украинская экономика выдержала шоки и достаточно быстро к ним адаптировалась». Руководитель миссии также отметила, что в Украине с начала года зафиксирован более низкий уровень инфляции, чем прогнозировал МВФ.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года утвердил кредитную программу для Украине stand by в объеме 16,43 млрд. долларов.

В ноябре 2008 года НБУ получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Программа предусматривала, что миссия МВФ будет ежеквартально проверять выполнение Украиной условий меморандума. В случае их соблюдения второй транш должен был поступить 15 февраля в размере 1,87 млрд. долл., затем - 15 мая 3,73 млрд. долл.

НБУ ввел временную администрацию в банках «Арма» и «Днистер»

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банки "Арма" (Киев) и "Днистер" (Львов).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, также были введены кураторы Нацбанка в банке «Финансы и Кредит» (Киев) и «Имэксбанке» (Одесса).

Решения были приняты правлением Национального банка 16 апреля.

На 16 апреля временные администрации были введены в 11 банках: АБ "Банк регионального развития", ОАО "Родовид Банк", ОАО "БИГ Энергия", ООО "Укрпромбанк", АКБ "Национальный кредит", ОАО КБ "Причерноморье", АКБ "Киев", ОАО КБ "Надра", ООО "Захидинкомбанк", АКБ "Одесса-банк", АКБ "Трансбанк".

Минфин: банк «Хрещатик» не просил о рекапитализации Пресс-служба Министерства финансов Украины официально заявила, что Банк «Хрещатик» не обращался к государству за рекапитализацией.

Как указывается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Минфина, информация о том, что банк «Хрещатик» включен в список на рекапитализацию «не соответствует действительности».

В пресс-службе Минфина Агентству УНИАН также не подтвердили, но и не опровергли появившуюся вчера в СМИ информацию о том, что седьмым в спискок на рекапитализацию на самом деле включен банк "Киев". Пресс-служба Минфина сослалась на отсутствие текста постановления.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 16 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного повысился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-8,03 грн., по продаже – 8,03-8,08 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,45 грн., продают – по 10,72 грн., курсы покупки/продажи немного понизились по сравнению с 16 апреля. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,57 грн., по продаже – в пределах 10,60-10,95 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5%, по сравнению с 16 апреля, и составляет в среднем 0,2225 грн., продажи – понизился на 0,5% – до 0,2453 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,238 грн., по продаже – 0,24-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы незначительно изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., продажи – 10,72 грн., курсы немного понизились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,1%, по сравнению с 16 апреля, и составляет 0,2237 грн., продажи – немного понизился – до 0,2481 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 17 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,16092, к российскому рублю – 0,23041.

Новости ТЭК

Минтопэнерго исключает повышение тарифов на газ для промпредприятий

Министерство топлива и энергетики Украины исключает повышение тарифов на природный газ для промышленных потребителей в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции.

«Не планируем повышение для промышленных потребителей. Такой необходимости для пересмотра цен нет», - сказал он.

По его словам, промышленные потребители за первый квартал т.г. сократили потребление газа, примерно, на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

29 января т.г. НКРЭ решила увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

НКРЭ намерена с 1 июня т.г. повысить цены на газ для групп населения, потребляющих от 2,5 до 12 тыс. куб. м в год, на 5-10%.

Стоимость модернизации ГТС определят до конца года

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования (ТЭО) и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №423 от 15 апреля, текст которого размещен на правительственном портале.

«До конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины, начать переговорный процесс относительно заключения в первом полугодии 2010 года соответствующих кредитных соглашений», - сказано в документе.

Кроме того, с целью надлежащей организации и координации работ по модернизации газотранспортной системы Украины в соответствии с Совместным заявлением по результатам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу”, подписанным 23 марта 2009 г. в г. Брюсселе, Кабмин поручил Минтопэнерго, МИДу, Минэкономики, Минфину и НАК “Нафтогаз Украины” в недельный срок определить кандидатуры для включения в состав группы технической координации по вопросам реализации договоренностей, указанных в Совместном заявлении, разработать проект Положения о данной группе и подать на рассмотрение Кабинета министров Украины, а также в месячный срок подать Кабинету министров предложения относительно плана мероприятий по реализации указанных договоренностей в соответствии с законодательством.

Также Кабмин поручил Минтопэнерго и НАК “Нафтогаз Украины” в шестимесячный срок провести предварительные консультации с целью определения партнеров, в том числе инвесторов, для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины и проинформировать Кабинет министров Украины.

Коммуникации

Мобильных операторов обязали сообщать полную стоимость услуг

Операторы мобильной связи должны информировать потребителей о стоимости услуг в полном объеме. Такое решение принято Национальной комиссией по вопросам регулирования связи на заседании 16 апреля т.г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«Операторы телекоммуникаций, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, в соответствии с действующим законодательством, должны обеспечивать информирование потребителей о стоимости услуги, которую они должны оплатить в случае ее заказа, в полном объеме (с учетом суммы сбора в Пенсионный фонд Украины), и предоставление потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам», - отмечается в сообщении.

На заседании НКРС 16 апреля приняты решения о выдаче 7 лицензий и аннулировании 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, и по 5 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

Комиссией также утвержден формат перечня кодов IMEI терминалов, которые ввезены из-за границы в установленном порядке, и формат перечня кодов IMEI терминалов, которые остались в реализации после 28.03.2009 г. (после вступления в силу новых нормативных актов о ввозе и реализации терминалов).

Следующее заседание НКРС состоится 23 апреля 2009 года.

Новости транспорта

«Укрзализныце» компенсировали перевозку льготников на 22%

С января по март 2009 года железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 100,9 млн. грн., при этом компенсация составила 21,8 млн. грн., или 21,7% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 61,169 млн. грн., компенсация за них составляет 8,49 млн. грн., или 23,4% от необходимого.

Как отмечают в ведомстве, сложной остается ситуация с финансированием перевозок студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений (студентов). Железными дорогами перевезены студенты на сумму 36,356 млн. грн., а получено компенсации за это 8,5 млн. грн. (23,4%).

Хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. На эти перевозки затрачено 3,123 млн. грн., а компенсация не получена вообще, расходы на компенсацию затрат железным дорогам за эти перевозки в государственном бюджете не предусмотрены.

Как отмечают в ведомстве, по Закону убытки от перевозок льготных пассажиров должны компенсироваться из государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято решение о предоставлении льгот.

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