В Киеве обезврежена группа похитителей престижных иномарок

Сотрудники столичной милиции обезвредили преступную группировку с международными связями, которая на протяжении двух лет в Киеве занимались похищением автомобилей престижных марок, - "Lexus", "Toyota" и "Porsche".

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в состав группы входили гражданин Латвии и двое киевлян, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя.

Подавляющее большинство иномарок злоумышленники похищали из неохраняемых стоянок охранялись. При этом они использовали электронные устройства, что позволяло им совершать кражи как днем, так и ночью. Похищенные автомобили хранились в гаражах Киева, которые арендовались членами группы на короткий срок, после чего автомобили перегонялись за пределы Украины.

Сейчас доказана причастность участников группы к похищению пяти автомобилей, из которых три - изъяты.

Во время задержания у одного из воров изъяты электронные устройства, которые использовались для совершения преступлений (сканер, глушитель сигнализации и блок перепрограммирования систем запуска двигателя).

Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других регионов государства. Третий злоумышленник находится в розыске.