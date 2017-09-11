Google обжаловала решение Еврокомиссии о рекордном штрафе в €2,4 миллиарда

Компания Google в понедельник, 11 сентября, обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордного штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро. Об этом пишет издание Reuters.

Апелляция была подана через два месяца после того, как Еврокомиссия обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем Европы.

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В частности, Google формировал выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры корпорации оказывались первыми в выдаче.

Издание отмечает, что Европейскому суду, базирующемуся в Люксембурге, понадобится несколько лет для принятия решение по данной апелляции.

Представители Еврокомиссии намерены защищать свое решение и уверены в своей победе в суде.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google — Alphabet — на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

По данным Financial Times, этот штраф — максимальный среди штрафов по антимонопольным делам. Он побил рекорд 2009 года — тогда ЕК обязала Intel выплатить €1,06 млрд.