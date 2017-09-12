Интерес иностранцев к Украине растет: за полгода страну посетило более 6 миллионов туристов

Украину в первом полугодии 2017 года посетило на 8,7% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 6,3 миллиона человек, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению, по подсчетам Государственной приграничной службы, цель туризма в первом полугодии указали 19,2 тысячи человек, въезжающих в Украину. Однако по классификации Всемирной туристической организации ООН к туристам причисляются также люди, которые пересекли границу со служебной, деловой, частной, религиозной целью, с целью туризма и обучения, культурного и спортивного обмена, транзита и тому подобное.

"Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что за первое полугодие 2017 года в Украину въехало 6,3 миллиона туристов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,8 миллиона туристов). Напомним, что за 2016 год, по данным Госпогранслужбы, в Украину въехало 13,6 миллиона иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году. Количество туристических потоков в Украину продолжает расти", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с государственным "ПриватБанком", Visa International Service Association, национальным туроператором Join up и компанией Amadeus с 1 августа запустили новый туристический продукт - национальную систему лояльности "Турист Украины". Суть программы лояльности заключается в том, чтобы во время расчётов деньгами туристы накапливали баллы, которые потом смогут потратить. Программа лояльности работает в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.