Курс НБУ на 21.04.09

Официальный курс НБУ на 21.04.09100 USD США – 770.0000 (17 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1005.4660 (17 апреля – 1016.0920) 10 RUR – 2.3007 (17 апреля – 2.3041) Учетные курсы банковских металлов 21.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-67144.00 (17 апреля-68453.00) 961 XAG 10 Серебро-922.46 (17 апреля-974.05)962 XPT 10 Платина-93401.00 (17 апреля-93786.00) 964XPD10 Палладий-18018.00(17 апреля-18249.00)

Официальный курс НБУ на 21.04.09 100 USD США – 770.0000 (17 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1005.4660 (17 апреля – 1016.0920) 10 RUR – 2.3007 (17 апреля – 2.3041) Учетные курсы банковских металлов 21.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-67144.00 (17 апреля-68453.00) 961 XAG 10 Серебро-922.46 (17 апреля-974.05) 962 XPT 10 Платина-93401.00 (17 апреля-93786.00) 964XPD10 Палладий-18018.00(17 апреля-18249.00)

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