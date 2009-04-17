ГЛАВНОЕ на 17 апреля (вечер)

Финансовый рынок

Около 1,4 млрд. долл. США очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) будет направлено на покрытие дефицита Государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Половина объема транша, который выделяется Украине, по предварительной договоренности, может пойти в бюджет страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что использование средств МВФ для покрытия дефицита бюджета не является исключением, а используется и в других странах. «Украина не является исключением для предоставления транша для бюджета. Такой транш предоставлялся Венгрии и Турции. И это является нормальным процессом, который поддерживает структурные реформы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эти финансовые ресурсы могут быть использованы для расчетов по внешним, ранее полученным заимствованиям Украины, и это, еще раз говорю, общая практика», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что использование средств МВФ для покрытия дефицита бюджета допустимо при достижении соответствующих договоренностей.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что меморандум о сотрудничестве с МВФ является главной антикризисной программой в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

“Я думаю, что в украинском обществе и в украинском политикуме в последнее время постоянно задают один и тот же вопрос. Есть ли у украинского правительства антикризисная программа? Этот вопрос в политике могут задавать только неосведомленные люди, потому что меморандум об экономической и финансовой политике, который разрабатывался Украиной вместе с мировыми экспертами, представленными Международным валютным фондом, и является той мощной антикризисной программой”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в сегодняшних условиях, когда экономическая ситуация меняется довольно быстро, любая антикризисная программа должна периодически пересматриваться и корректироваться. И именно таким образом осуществляется работа по программе сотрудничества МВФ и Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в последние две недели МВФ и Украина достаточно эффективно пересмотрели программу сотрудничества с МВФ и откорректировали антикризисные действия правительства.

Полученный в результате документ, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, станет эффективным инструментом для улучшения экономической и финансовой ситуации в стране.

В Украине до конца октября 2009 года должны быть созданы условия для обеспечения возможности досрочного снятия вкладчиками средств с депозитных вкладов во всех банках.

Такое условие содержится в дополнениях к Меморандуму об экономической и финансовой политике, согласованного во время пребывания миссии МВФ в Украине, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Это ограничение временное, ожидается, что оно будет снято до конца октября 2009 года, после завершения рекапитализации банков и программы реструктуризации (банковских учреждений – УНИАН)», - говорится в документе.

Как сообщалось, ранее это ограничение должно было быть снято до конца апреля.

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Об этом идет речь в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который был согласован во время пребывания миссии МВФ в Украине.

«В ближайшие месяцы мы будем продолжать тщательным образом следить за развитием событий в фискальном секторе, и при необходимости будем принимать меры коррекции бюджета до конца мая, консультируясь с МВФ», - говорится в документе, копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В документе также речь идет о том, что экономное управление расходами дало возможность правительству ограничить дефицит бюджета до 1,1% по состоянию на конец первого квартала 2009 года. “На протяжении ближайших недель, консультируясь с экспертами МВФ, мы примем меры относительно введения более жесткого режима администрирования налогов. В случае недополучения доходов мы готовы принять компенсирующие меры, направленные на сбережение фискальных средств с тем, чтобы удержать дефицит бюджета правительства на 2009 год на уровне, не выше 4% ВВП (за вычетом средств на рекапитализацию банков)”, - говорится в документе.

В случае, если объемы имеющегося финансирования окажутся ниже ожидаемых, правительство обещает принять меры, чтобы сократить дефицит бюджета до уровней, которые можно будет профинансировать. “Такие мероприятия могут предусматривать улучшение налогового администрирования, отмену освобождения от НДС, а также мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния Пенсионного фонда и НАК “Нафтогаз Украины”.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков Украины и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания Кабмина на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

«Также идет дискуссия сейчас с банком «Финансы и Кредит», который также отвечает критериям (для необходимости рекапитализации – УНИАН). И окончательно это будет решено после дополнительных переговоров с собственниками банков», - добавила премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня также были определены критерии для рекапитализации банков. Прежде всего, банки для рекапитализации должны быть системными (в Украине таких всего 26), должно быть согласие собственников банка для рекапитализации, контрольный пакет государства должен составлять не менее 75% + 1 акция. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, в этих банках должны быть введены временные администраторы от Национального Банка либо кураторы НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этим критериям сегодня соответствуют 7 банков.

Кроме того, сообщила премьер-министр, Кабмин сегодня утвердил законопроект, принятие которого обеспечит проведение процедуры рекапитализации банков.

«Мы одобрили законопроект, который будет внесен в Верховную Раду, которым регулируются все процедуры, но принятие этого закона или непринятие не удержит процесса вхождения правительства в капитал банков. Просто он (законопроект - УНИАН) улучшает процедуры, но не сдерживает. Поэтому лучше, чтобы закон был принят в Верховной Раде, но если, как всегда, Верховная Рада будет затягивать, то все равно процесс рекапитализации мы будем проводить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о том, что не собирается пересматривать кредитные рейтинги банков – претендентов на рекапитализацию государством до получения полной информации об условиях рекапитализации.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Из 7 банков, подлежащих рекапитализации в соответствии с заявлением и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, 5 имеют открытые кредитные рейтинги рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»:

АКБ «Киев» (uaВВ-, прогноз – негативный), ООО «Укрпромбанк» (uaВВ-, прогноз – негативный),

ОАО КБ «Надра» (uaВВ, прогноз – негативный), ОАО АБ «Укргазбанк» (uaВВВ, прогноз – негативный) и АКБ «Имексбанк» (uaА, прогноз – негативный). Рейтинги АКБ «Имексбанк» и ОАО АБ «Укргазбанк» находятся в Контрольном списке рейтингов.

Рейтинговое агентство оценивает как высокую степень воздействия рекапитализации на кредитоспособность и надежность перечисленных выше банков. Вместе с тем, не имея полной информации об условиях проведения рекапитализации, нельзя дать однозначную и точную оценку ее влияния, считает начальник отдела рейтингов финансовых учреждений агентства «Кредит-Рейтинг» Андрей КОНОПЛЯСТЫЙ.

На текущий момент, по имеющейся у «Кредит-Рейтинга» информации, существует два варианта рекапитализации отечественных финансовых учреждений государством: с введением временной администрации и моратория, или же без нее.

На уровень кредитного рейтинга рекапитализируемых банков в будущем будут влиять следующие факторы:

1) предполагает ли рекапитализация банков введение в банк администрации и моратория на возврат вкладов;

2) насколько изменится влияние акционеров на уровень текущего управления и стратегию развития банков.

Чистый убыток украинских банков по итогам января-марта 2009 года составил 7 млрд. 19 млн. 823 тыс. грн., что связано в первую очередь со значительными объемами отчислений в резервы под активные операции банков (17,3 млрд. грн.).

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Национального банка.

Согласно сообщению, по итогам первого квартала 2009 года суммарный доход банков увеличился на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 года и составил 37 млрд. 746 млн. 434 тыс. грн., расходы выросли в 2,2 раза – до 44 млрд. 766 млн. 257 тыс. грн.

С 17 апреля 2009 года вводятся кураторы в следующие банки: ОАО «Банк «Финансы и Кредит» - Ольга ГАЛЯНТ, АКБ «Имэксбанк» - Михаил АЗАРОВ.

Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0420/8,0755 грн., к 12:00 цены выросли до 8,0620/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,065/8,085 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,70 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2394/0,2416 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2412/0,2420 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2408/0,2418 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 33,42 рубля (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3105/1,3107 долл., а к 15:15 упали до 1,3058/1,3060 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5370/10,5870 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,5415/10,5775 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5170/10,5490 грн.

НБУ установил на 21 апреля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 17 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1005.4660 (на 17 апреля – 1016.0920)

10 RUR – 2.3007 (на 17 апреля – 2.3041)

Новости ТЭК

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-феврале сократила транзит природного газа в страны Европы на 50,7%, или на 18,1 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 17,6 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" оттранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м или на 3,8% больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-марте текущего года сократили добычу нефти и газового конденсата на 7,4%, или 80,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1 млн. 8,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно предоставленной информации, в частности, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-марте сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,4%, или 53,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 935,4 тыс. тонн.

Украина в январе-марте текущего года сократила экспорт электроэнергии на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 897,3 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в феврале экспорт электроэнергии сократился по сравнению с февралем 2008 года на 43,2% – до 310,4 млн. кВт/ч.

В январе-марте экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 6,6 раза – до 142 млн. кВт/ч, в Румынию – на 51,9%, до 21,5 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 1,2 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию экспортировано 732,6 млн. кВт/ч, что в 9,7 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доходы Украины от экспорта электроэнергии в первом квартале 2009 года сократились на 44,5% – до 50,8 млн. долл., в том числе от поставок электроэнергии в страны Европы – на 24,7%, до 50,7 млн. долл.

Напомним, с 1 января Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову из-за отказа от этих операций контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» молдавской Energocom и польской Zomar.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте текущего года сократилось на 13,7%, или 7 млрд. 448,9 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 46 млрд. 734,8 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в марте выработка электроэнергии сократилась на 10,5%, или 1,819 млрд. кВт/ч, по сравнению с мартом 2008 года – до 15,487 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 18,9%, или 4 млрд. 448,9 млн. кВт/ч, – до 19 млрд. 64,5 млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 13,6%, или 3 млрд. 505 млн. кВт/ч, – до 22 млрд. 201,9 млн. кВт/ч, блок-станции – на 12,3%, или 317 млн. кВт/ч, – до 2 млрд. 255,2 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-марте увеличили выработку электроэнергии на 34,8%, или 829,8 млн. кВт/ч, – до 3 млрд. 213 млн. кВт/ч.

В январе-марте потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях (брутто) сократилось на 12,7%, или на 6 млрд. 701,3 млн. кВт/ч - до 45 млрд. 887,6 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

В указанный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 14,5%, или на 6 млрд. 15,4 млн. кВт/ч - до 35 млрд. 380,8 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2008 года.

В феврале потребление электроэнергии конечными потребителями сократилось на 15,6% - до 13 млрд. 630,9 млрд. кВт/ч к февралю 2008 года.

В первом квартале т.г. промышленные предприятия сократили потребление электроэнергии на 29,5%, или на 6 млрд. 332,2 млн. кВт/ч - до 15 млрд. 143,2 млн. кВт/ч. Сельхозпредприятия сократили потребление на 1,8%, или на 14,6 млн. кВт/ч - до 806,5 млн. кВт/ч, транспорт - сократил на 20% до 2 млрд. 302,9 млн. кВт/ч, коммунально-бытовые потребители - на 2,3% до 5 млрд. 286,4 млн. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением в указанный период выросли на 13,6%, или на 1 млрд. 177,8 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2008 года - до 9 млрд. 830,1 млн. кВт/ч.

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине, по сравнению с январем-мартом 2008 года, сократилась с 51,9 до 42,8%, населения - выросла с 20,9% до 27,8%.

Подготовка к Евро-2012

Правительство намерено на основе аукционов привлекать инвесторов в государственный сектор экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Для страны пришло время привлекать больших системных инвесторов для того, чтобы вкладывать средства в инфраструктуру Украины, строительство объектов, в том числе и тех, которые должны быть подготовлены к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что сегодня на заседании планируется рассмотреть проект постановления о процедуре привлечения инвестиций субъектами хозяйствования государственного сектора. «Фонд госимущества предложит нам сегодня процедуру привлечения на основе аукционов инвесторов в те или иные сферы экономики, которым нужны такие инвестиции», - пояснила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительство планирует утвердить перечень объектов, которые будут финансироваться в 2009 году за счет средств Стабилизационного фонда. «Это тоже очень важно утвердить такие объекты, инвестировать в эти объекты и таким образом поддерживать нашу экономику и наши регионы», - считает глава правительства.

После визита президента Европейского футбольного союза Мишеля ПЛАТИНИ в Украину и Польшу на этой неделе, УЕФА проведет окончательную оценку всех двенадцати городов-претендентов на Евро-2012 в обеих странах.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом говорится в заявлении УЕФА, сделанном по итогам визита М.ПЛАТИНИ в Украину и Польшу.

В нем отмечается, что на встречах делегации УЕФА с представителями местных оргкомитетов обсуждался широкий круг вопросов, в частности, политическая и экономическая ситуация в странах, последние новости из городов, претендующих на проведение матчей Евро-2012, а также общее развитие инфраструктуры.

В УЕФА подчеркивают, что экономический кризис, безусловно, осложнил задачу хозяев Евро-2012, и визит в Украину и Польшу имел чрезвычайное значение. “Мы получили последнюю информацию по всем ключевым аспектам подготовки к финалу европейского первенства, теперь будем заниматься окончательной оценкой всех 12 городов. Выбор будет сделан на заседании Исполкома УЕФА 13 мая в Бухаресте”, - отмечается в заявлении.

Кроме этого, в нем выражается благодарность правительствам Украины и Польши, а также футбольным ассоциациям обеих стран от имени М.ПЛАТИНИ за сотрудничество и плодотворные встречи в ходе визита.

Министерство транспорта и связи Украины в 2009 году выделило 500 млн. грн. на строительство окружных дорог в городах, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Днепропетровске министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, на окружную дорогу в западной части Днепропетровска из указанной суммы выделено 133 млн. грн.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что окружная дорога в Днепропетровске будет первой из строящихся окружных дорог в плане подготовки к Евро-2012. Строительство окружной дороги в Днепропетровске начнется в мае текущего года.

«Я уверен, что Днепропетровск будет принимать Евро-2012. Можете быть спокойны – к этому времени все дороги в Днепропетровске будут отвечать требованиям УЕФА», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Министерство транспорта и связи Украины также выделило 500 млн. грн. на улучшение в 2009 году состояния дорог государственного значения, которые совпадают с дорогами населенных пунктов.

По словам И.ВИНСКОГО, Минтранс начал реализацию программы по передаче с баланса местных советов на баланс «Укравтодора» автодорог в городах и селах Украины.

«Это абсурд, когда хорошая государственная дорога в какой-нибудь Зачепиловке прерывается на два километра дороги с ямами и ухабами», – сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, программа будет выполняться целевым образом, несмотря на то, что поступления в спецфонд Минтранса от реализации бензина и автомобилей в текущем году существенно сократились. И.ВИНСКИЙ уточнил, что потребление бензина в Украине уменьшилось на 30%.

Социальная политика

Минимальная заработная плата в Украине должна устанавливаться на уровне прожиточного минимума.

Об этом говорится в решении трудового арбитража по результатам рассмотрения коллективного трудового спора между Федерацией профсоюзов Украины и Кабинетом министров Украины, сообщили УНИАН в ФПУ.

Пресс-служба Федерации отметила, что рассмотрение продолжалось с 11 февраля по 17 апреля текущего года, и предметом конфликта было необеспечение трудовых и социально-экономических прав граждан в условиях кризиса, в частности при принятии госбюджета на 2009 год.

Председатель ФПУ Василий ХАРА в свое время объяснял, что на сегодня правительство не выполняет ряд пунктов Генерального соглашения, заключенного в апреле 2008 года между ФПУ и Кабмином, в которых речь идет о принципах взаимодействия между властью и профсоюзами. По словам В.ХАРЫ, именно невыполнение основных пунктов соглашения относительно установления социальных нормативов, соответствия минимальной зарплаты прожиточному минимуму, наличие задолженности по зарплатам и т. п. Заставило ФПУ вступить в коллективный трудовой спор с правительством.

В частности, профсоюзами были выдвинуты 12 требований, которые касались установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума, возвращение профсоюзам общественного контроля над установлением цен на газ для населения, возвращение задолженности по зарплате для работников предприятий государственной формы собственности и введение моратория на повышение цен и тарифов на социально важные товары и услуги и т. п.

Федерация отмечает, что кроме уровня минимальной зарплаты, также решением отменено Постановление Кабмина, которое исключило профсоюзы из процесса регулирования НКРЭ цены на газ для населения. ФПУ отмечает, что теперь общественный контроль над деятельностью НКРЭ будет возобновлен, что усилит социальную защиту широких слоев населения. Кроме того, трудовой арбитраж обязал Кабмин до 1 мая погасить задолженность по заработной плате перед работниками предприятий государственной формы собственности.

В.ХАРА отметил, что решение трудового арбитража будет иметь положительные последствия для социального диалога в стране и является еще одной победой профсоюзов в системной борьбе за трудовые и социально-экономические права граждан.

Как сообщалось, в рамках вступления Федерации в коллективный трудовой конфликт с правительством был создан трудовой арбитраж, куда вошли независимые специалисты, изучавшие требования ФПУ. Данная процедура регламентируется Законом Украины “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.

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(УНИАН)