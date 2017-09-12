Эксперты назвали ТОП-10 популистских заявлений правительства (инфографика)

Эксперты интернет-портала «Слово і діло» сравнили обещания членов украинского правительства с их реальным выполнением, и создали список ТОП-10 популистских обещаний правительства, указав на то, что, несмотря на то, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета министров постоянно критикуют популизм, они сами этим грешат.

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Как сообщил на пресс-конференции политический эксперт Валентин Гладких, в связи с тем, что в Украине так много говорят о таком явлении, как популизм, и в связи с тем, что это действительно важная проблема украинских политиков, специалисты портала «Слово і діло» решили создать список ТОП-10 популистских заявлений правительства.

«К большому сожалению, несмотря на свою постоянную и обоснованную критику популизма и популистов, Владимир Гройсман и члены его Кабинета, как показывает наш анализ, сами также заражены этой бациллой», - сказал Гладких.

Аналитик «Слово і діло» Виктор Гаврилюк продемонстрировал примеры наиболее популистских обещаний Кабинета министров, которые были озвучены как премьер-министром, так и отдельными членами правительства.

Так, он привел пример обещания Гройсмана и вице-премьер-министра Владимира Кистиона, что через 2-3 года украинские дороги будут приведены в нормальное техническое состояние; обещания министра финансов Александра Данилюка о том, что все долги в Украине будут выплачены; обещания министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, что после закрытия шахт люди не останутся без работы и о том, что до 2018 года не будет ни одной убыточной шахты; обещания вице-премьер-министра и министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко о том, что в ходе медицинской реформы ни одно медучреждение закрыто не будет и так далее.

Гаврилюк подчеркнул, что, когда политики апеллируют к народным массам с максимально простой риторикой, необходимо в первую очередь задуматься о том, чего в связи с конкретным обещанием стоит ожидать на самом деле.

«Реально ли исполнение в рамках компетенций данного должностного лица? Существуют ли критерии, по которым можно будет проверить обещание, и является ли срок исполнения реалистичным? И главное - почему дается обещание: чтобы оправдать ожидания избирателей или же, чтобы реализовать необходимые задания и цели, которые стоят перед должностным лицом?», - добавил аналитик.

Гладких перечислил признаки, по которым можно идентифицировать популистов. По его словам, такими признаками являются отсутствие конкретики, а именно критериев, по которым можно верифицировать или сфальсифицировать обещание, то есть проверить его исполнение или неисполнение, а также отсутствие указания срока выполнения обещаний. В этот перечень также входят обещания, которые не входят непосредственно в полномочия спикера, и обещания, которые даются только лишь исходя из ожиданий избирателей, без учета реальной возможности выполнения.

Политический эксперт Александр Москалюк провел сравнительный анализ плана действий правительства с публичными заявлениями министров. Он отметил, что было установлено, что обещания министры дают относительно разнообразных сфер деятельности Кабмина, и эти обещания не всегда совпадают с задекларированными направлениями работы правительства.

«Давая обещание, члены правительства часто забывают, что Кабинет министров — это орган исполнительной власти, который воплощает законы, принятые парламентом. Заявления о каких-либо реформах должны быть подкреплены как минимум законопроектами и наличием парламентского большинства», - подчеркнул Москалюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что одним из ключевых препятствий на пути к улучшению уровня жизни в Украине является популизм.

Президент Украины Петр Порошенко также подчеркивал, что популизм в Украине блокирует приватизацию госимущества и запуск оборота сельхозземель, которые являются важными компонентами программы реформ при сотрудничестве с Международным валютным фондом.