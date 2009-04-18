ЕC начинает спецоперацию против сомалийских пиратов
Под кодом Atalanta
Евросоюз принял решение начать против сомалийских пиратов военно-морскую операцию "Аталанта" (Atalanta), которая станет первой в истории ВМС Европейского союза (Eunavfor).
Об этом сообщает "Лента.ру".
В связи с активизацией сомалийских пиратов в Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане ряд государств уже послали в регион свои военные корабли.
На данный момент в дополнение к ВМС НАТО, находящимся в этом районе с 2002 года в рамках антитеррористической операции "Enduring Freedom", к берегам Сомали свои корабли отправили Индия и Южная Корея.
Россия также отправила в данный регион сторожевой корабль "Неустрашимый", который уже вступил в столкновение с пиратами.
16 декабря 2008 года Совет безопасности ООН разрешил бороться с пиратами не только на море, но также на суше и с воздуха.