ЕC начинает спецоперацию против сомалийских пиратов

Евросоюз принял решение начать против сомалийских пиратов военно-морскую операцию "Аталанта" (Atalanta), которая станет первой в истории ВМС Европейского союза (Eunavfor).

Об этом сообщает "Лента.ру".

В связи с активизацией сомалийских пиратов в Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане ряд государств уже послали в регион свои военные корабли.

На данный момент в дополнение к ВМС НАТО, находящимся в этом районе с 2002 года в рамках антитеррористической операции "Enduring Freedom", к берегам Сомали свои корабли отправили Индия и Южная Корея.

Россия также отправила в данный регион сторожевой корабль "Неустрашимый", который уже вступил в столкновение с пиратами.

16 декабря 2008 года Совет безопасности ООН разрешил бороться с пиратами не только на море, но также на суше и с воздуха.