Гейтс снова первый: восемь богатейших людей мира за день увеличили состояние на $8 миллиардов

Бизнесмены, занимающие первые восемь строчек глобального рейтинга Forbes, меньше чем за сутки разбогатели на $8,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes. Лидер списка — основатель Microsoft Билл Гейтс — увеличил свое состояние «всего» на $277 млн, до $85,3 млрд. Этому способствовал рост акций производителя программного обеспечения 12 сентября на 1,05%, до $74,7 за бумагу.

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Растут также и акции Amazon — они с утра прибавили 1,25% и сейчас торгуются на уровне $977,9 за штуку. Это позволило Джеффу Безосу, основателю интернет-ретейлера, увеличить свое состояние до $83,3 млрд. Впрочем, разрыв между ним и Гейтсом все еще довольно велик ($2 млрд), так что попасть на первое место рейтинге, как это уже удалось сделать создателю Blue Origin на несколько часов в конце июля, будет не так просто.

Владелец бренда Zara Амансио Ортега, также занимавший первое место в списке богатейших людей планеты (real time), за день «прибавил» $2,2 млрд, однако все еще остается на третьем месте с $82,2 млрд.

«Оракул из Омахи» Уоррен Баффет стал богаче на $926 млн. Сейчас его состояние оценивается в $76,4 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes Real Time. Примерно на столько же увеличилось за полдня состояние создателя Facebook Марка Цукерберга — оно выросло на $1 млрд, до $72,1 млрд.

Продолжает богатеть и мексиканский магнат Карлос Слим. Несмотря на забастовки рабочих America Movil, его главного актива, за полдня его состояние увеличилось на $661 млн, до $70,1 млрд.

Седьмую строчку в Forbes Real Time занимает сооснователь и генеральный директор Oracle Ларри Эллисо, его состояние 12 сентября увеличилось на $975 млн, до $63,5 млрд.

Замыкает восьмерку самых состоятельных бизнесменов по версии Forbes богатейший житель Франции — бенефициар LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние выросло на $1,3 млрд, до $58,4 млрд.