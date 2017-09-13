Гейтс снова первый: восемь богатейших людей мира за день увеличили состояние на $8 миллиардов
Больше всего увеличить свое состояние удалось испанскому магнату Амансио Ортега, который не так давно поднимался на первую строчку рейтинга Forbes.
Бизнесмены, занимающие первые восемь строчек глобального рейтинга Forbes, меньше чем за сутки разбогатели на $8,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes. Лидер списка — основатель Microsoft Билл Гейтс — увеличил свое состояние «всего» на $277 млн, до $85,3 млрд. Этому способствовал рост акций производителя программного обеспечения 12 сентября на 1,05%, до $74,7 за бумагу.
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Растут также и акции Amazon — они с утра прибавили 1,25% и сейчас торгуются на уровне $977,9 за штуку. Это позволило Джеффу Безосу, основателю интернет-ретейлера, увеличить свое состояние до $83,3 млрд. Впрочем, разрыв между ним и Гейтсом все еще довольно велик ($2 млрд), так что попасть на первое место рейтинге, как это уже удалось сделать создателю Blue Origin на несколько часов в конце июля, будет не так просто.
Владелец бренда Zara Амансио Ортега, также занимавший первое место в списке богатейших людей планеты (real time), за день «прибавил» $2,2 млрд, однако все еще остается на третьем месте с $82,2 млрд.
«Оракул из Омахи» Уоррен Баффет стал богаче на $926 млн. Сейчас его состояние оценивается в $76,4 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes Real Time. Примерно на столько же увеличилось за полдня состояние создателя Facebook Марка Цукерберга — оно выросло на $1 млрд, до $72,1 млрд.
Продолжает богатеть и мексиканский магнат Карлос Слим. Несмотря на забастовки рабочих America Movil, его главного актива, за полдня его состояние увеличилось на $661 млн, до $70,1 млрд.
Седьмую строчку в Forbes Real Time занимает сооснователь и генеральный директор Oracle Ларри Эллисо, его состояние 12 сентября увеличилось на $975 млн, до $63,5 млрд.
Замыкает восьмерку самых состоятельных бизнесменов по версии Forbes богатейший житель Франции — бенефициар LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние выросло на $1,3 млрд, до $58,4 млрд.