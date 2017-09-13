Количество безработных в Украине за год сократилось на 12%

Количество безработных в Украине на 1 сентября 2017 года сократилось на 12%, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, - до 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины.

"Благодаря повышению результативности работы Государственной службы занятости по направлению оперативного трудоустройства граждан, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысячи) и составила 312 тысяч" - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, по состоянию на 1 сентября 2017 года на одно свободное рабочее место претендовало 4 безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 7 человек).

За январь-август 2017 года количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости, выросло на 40 тысяч, или на 8%, и составило 537 тысяч по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. При этом 43% из них были трудоустроены оперативно в предоставлении статуса безработного.

В пресс-службе сообщили, что количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости в январе-августе 2017 года, увеличилось на 13% и составило 144 тысячи. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости увеличилось на 16%, до 722,7 тысячи.

На 1 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года выросло на 43% и составило 77 тысяч. Кроме того, в базе данных службы занятости содержалась информация о 45,5 тысячи предложений работы, полученных из других источников.

На новые рабочие места с компенсацией работодателю расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за восемь месяцев текущего года трудоустроены 10 тысяч безработных, что на 19% больше, чем в январе-августе 2016 года, в частности, 4,2 тысячи человек, недостаточно конкурентоспособных на рынке труда, и 5,8 тысячи человек, трудоустроенных субъектами малого предпринимательства в приоритетных видах экономической деятельности.

С целью обеспечения профессионально-квалификационного уровня соискателей требованиям работодателей, в январе-августе 2017 года при содействии государственной службы занятости 123,5 тысячи безработных проходили профессиональное обучение, что на 2% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. В частности, количество безработных, которые учились в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости, выросло на 10% и составило 29,9 тысячи человек.



Среди безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости по состоянию на 1 сентября 2017 года, 21% ранее были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; 17% - в торговле и ремонте; по 13% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве или в перерабатывающей промышленности.Кроме того, 170,8 тысячи человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

Значительная часть лиц, обращающихся за поиском работы в государственную службу занятости - граждане с высшим образованием. Так, 48% зарегистрированных безработных имели высшее образование, 34% - профессионально-техническое, 18% - среднее образование.

По профессиональным группам, среди зарегистрированных безработных преобладают рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин; законодатели, государственные служащие, руководители; работники сферы торговли и услуг.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются квалифицированные рабочие с инструментом (19%), а также профессионалы и рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (по 16%).

По видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (21%), торговли и ремонта автотранспорта (15%) и в государственном управлении и обороне (12%).

Благодаря росту числа вакансий и объемов трудоустройства безработных, существенно снизился дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тысячи человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в июле 2017 года уменьшился по сравнению с июнем на 3,2 %, в абсолютных цифрах - на 10,3 тысячи человек, до 319,9 тысячи.