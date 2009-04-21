Янукович готов участвовать в президентских выборах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в предстоящих президентских выборах.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу TBi.

«Я уверен в том, что буду участвовать в президентских выборах. А как можно не выставлять свою кандидатуру? Я лидер партии, партия сегодня является лидером национального рейтинга», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, официально о выдвижении кандидата в Президенты будет объявлено на съезде Партии регионов. «Есть определенная процедура, мы ее пройдем, сегодня нет в партии другой дискуссии, это формальность, которая будет принята, я в этом уверен, и мы пойдем на выборы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что он лично выступает за всенародные выборы Президента. «Наша Конституция предусматривает выборы всенародные, изменить ее можно только теоретически, а практически я не вижу вариантов», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.