На Львовщине зажгли факел на новой скважине

В рамках празднования 100-летия Украинской геологии в Львовской области состоялось торжественное зажжение газового факела на поисковой скважине Ретичинская 17, которая пробурена за собственные средства Национальной акционерной компании «Надра Украины».

Объект посетил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

- Благодаря упорному труду коллектива, сегодня я стал свидетелем зажигание факела на скважине. Я увидел реальный результат работы коллектива, и мне особенно приятно, что отрасль развивается. Вы убедили меня в перспективах нашей страны в достижении энергетической независимости, - подчеркнул Олег Кирилюк.

Национальная акционерная компания «Надра Украины», выдерживая курс на безубыточную деятельность, нашла собственные ресурсы на разработку и введение в эксплуатацию газовой скважины.

- Сегодня мы увидели результат совместной эффективной работы Стрыйской нефтегазоразведывательной экспедиции, ДП «Захидукргеология» и НАК «Надра Украины». Это еще раз подтверждает правильность выбранного нами курса - инвестирование в отечественные недра и развитие геологической отрасли, - заявил Председатель правления Национальной акционерной компании «Надра Украины» Ярослав Климович.

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Напомним, что с 12 по 14 сентября во Львове проходит научно-практическая конференция, посвященная 100-летию геологии Украины и 60-летию дочернего предприятия «Захидукргеология».

Справка:

Поисковая скважина №17-Ретичинская находится в Яворовском районе на Львовщине в отдельном структурном блоке Ретичинского газового месторождения. Работы по бурению законченны, а сейчас проводится испытания на производительность газоносных горизонтов. Для испытания в эксплуатационной колонне выделено 8 перспективных объектов для оценки промышленной производительности. При периодическом стравливании скважины пламя газа достигает 7-10 метров, после стравливания - горит постоянный факел 1,5-3 метра. Скважина находится в геологическом исследовании.