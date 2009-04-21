Введение Украиной виз для ЕС может стать зеркальным

Возобновление Украиной визового режима для граждан Европейского Союза может негативно повлиять на переговоры об отмене визового режима между сторонами.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил источник в Еврокомиссии.

“Этот шаг был бы воспринят, как шаг в неправильном направлении и, очевидно, негативно повлиял бы на переговоры об отмене визового режима”, - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии отметил, что после первых заявлений со стороны представителей Секретариата Президента Украины о возможности возобновления визового режима для граждан стран-членов ЕС Еврокомиссия рассматривала возможность предоставления официального комментария по этому поводу, однако, поскольку, кроме заявлений, никаких мер не было принято, вопрос решили не педалировать.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игр ПОПОВ 4 апреля заявил, что безвизовый режим Украины с Европой может быть отменен в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая. По его словам, такое решение может быть принято из-за жалоб правоохранительных органов на рост количества педофилов и маньяков, которые прибывают в Украину из ЕС. Кроме того, представитель Президента убежден, что такие действия могут подтолкнуть европейцев отменить визы для граждан Украины.

Подобные заявления были также озвучены еще несколькими должностными лицами Секретариата Президента Украины.

Украина ввела безвизовый режим с ЕС в 2005 году. С октября 2008 года Украина и ЕС ведут переговоры о введении безвизового режима для украинцев со стороны ЕС.