АНОНС на 21 апреля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко побывает с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, где состоится совещание по вопросам реализации мер по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 23-27 июля 2008 года на территории Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

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10-00 - В Министерстве экономики Украины начнутся переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАВТ). В работе примут участие вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря, министр экономики Украины Богдан Данилишин и заместитель Генерального секретаря ЕАВТ Дидье Шамбове.

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10-00 - Состоится общественное обсуждение проекта новой редакции Правил застройки г. Киева..

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10-00 - Пресс-конференция заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Лекаря на тему: "Система налогообложения в Украине в процессе подготовки к Евро-2012".

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития медиа рынка в условиях кризиса». Вопросы: на сколько уменьшится заказ рекламы в этом году в разных сегментах масс-медиа? Куда и на каких условиях выгодно компаниям вкладывать средства для рекламы? На сколько уменьшится рекламный рынок масс-медиа? Какие новые виды медиарынка могут быть привлекательными для рекламодателей? Участники: Анатолий Хорозов, директор интернет-медиакомпании Entertainment Network Ltd Новая Зеландия; Наталия Окунская, PR-директор медиа канала Країна-ТВ; Александр Годынюк, генеральный продюсер медиа канала Країна-ТВ; Андрей Осмоловский, эксперт коммуникативной лаборатории «Новые Медиа» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 – в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Тотальное банкротство украинцев - катастрофа или спасение людей от кредитного ига?», посвященная презентации законной возможности для рядовых граждан полностью списать кредиты, которые заемщики не могут возвратить из-за прыжков валютного курса, массовых увольнений и тотальной невыплаты зарплат в Украине. Участники: председатель Ассоциации экспертов медиа и права - телеведущий Олег Дейнека; члены Ассоциации экспертов медиа и права: руководитель Консультационного центра по вопросам банкротства Анатолий Родзинский, адвокат Антон Петько, адвокат Константин Моргаенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13.30 - состоится брифинг Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО. Тема брифинга - глава государства приветствует изменение позиции РФ по транспортировке газа.

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13-40 - В Клубе Кабинета Министров состоится брифинг министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой для представителей СМИ. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии министра труда и социальной политики..

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