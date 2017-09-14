Минэнергоугля хочет создать в своей структуре три директората

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в рамках реформы государственного управления планирует в ноябре этого года создать в своей структуре три директората.

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Об этом сообщил советник министра энергетики Максим Белявский во время ежегодной конференции о тенденциях на рынке нефти и нефтепродуктов, организованной консалтинговой компанией UPECO.

"Минэнергоугля принимает участие в реформе госслужбы. В министерстве в ноябре будет создано три директората, которые будут определять государственную политику, в том числе на рынке нефтепродуктов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для проведения реформы государственного управления и обновления кадрового состава на госслужбу осенью этого года будет привлечено в результате открытого конкурсного отбора до тысячи новых специалистов. Они должны будут работать в новых структурах - директоратах, которые планируется создать в 10 министерствах. ЕС выделит Украине на проведение реформы госуправления более 100 миллионов евро.