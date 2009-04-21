Хакеры взломали базу данных Пентагона
13:04, 21 апреля 2009Разное
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Украли информацию о новейших разработках
Хакеры взломали одну из информационных баз Пентагона и похитили оттуда информацию о новейших разработках ВВС США. В частности, преступники получили доступ к информации о разработках истребителей нового поколения - бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II, пишет The Wall Street Journal, сообщает k2kapital..
Похищенная информация, которая касается дизайна и электронных систем истребителя, может быть использована при разработке систем защиты от данного типа истребителей.
Это не первая кибератака на американские компьютерные сети. Отмечается, что в последнее время их число значительно возросло, причем нападениям подвергаются не только правительственные сети, но и частные компании.
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