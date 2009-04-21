ГЛАВНОЕ на 21 апреля (день)

Хроника дня

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Долги по зарплате на негосударственных предприятиях превышают 1 млрд. грн.

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА считает, что ситуация с погашением задолженности по заработной плате на негосударственных предприятиях является критической и требует немедленного разрешения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом она заявила, комментируя результаты встречи представителей правительственной стороны и объединений работодателей.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, правительство и объединение работодателей должны в одинаковой степени отвечать за состояние дел с выплатой заработной платы. Она заметила, что если правительство жестко контролирует ход погашения зарплатных долгов на предприятиях государственной формы собственности и при необходимости принимает необходимые меры, то работодатели, к сожалению, демонстрируют полную пассивность в этом процессе.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что на государственных предприятиях благодаря мероприятиям правительства долги начали реально уменьшаться, а на негосударственных – продолжают расти. По ее словам, это происходит, несмотря на взятые работодателями согласно Генеральному соглашению обязательства, в одном из пунктов которого говорится: работодатель должен „обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности”, а также „обеспечить погашение задолженности по заработной плате на экономически активных предприятиях на протяжении 2008 года”. Однако это не сделано.

По состоянию на 10 апреля 2009 года долги на экономически активных негосударственных предприятиях уже исчисляются суммой в 490,7 млн. грн., а общая сумма задолженности перед рабочими частного сектора составляет свыше 1 млрд. грн. – это 70% всей задолженности по заработной плате.

По словам министра, правительство настроено на конструктивный диалог, эффективное сотрудничество и готово рассматривать все предложения социальных партнеров для поиска путей и механизмов решения проблем. Но пока, добавила Л.ДЕНИСОВА, таких предложений от объединений работодателей нет, нет и результатов их деятельности по ликвидации зарплатных долгов, - результатов именно той работы, которую, кроме них, никто другой не выполнит.

Финансовые новости

НБУ отмечает рост предложения наличной валюты С начала апреля на валютном рынке Украины наблюдается рост предложения наличной иностранной валюты с одновременным сокращением спроса на нее. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, по состоянию на 16 апреля дефицит иностранной наличной валюты сократился до 83,1 млн. долл. против 417,8 млн. долл. за соответствующий период марта. «Это имело позитивное влияние на курс наличной гривни, который с начала месяца по операциям продажи долларов укрепился на 28 копеек – до 7,99 грн./долл.», – отмечается в сообщении.

По мнению Нацбанка, данной тенденции способствует регулярное проведение валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала апреля было проведено пять таких аукционов. На них было продано 166,8 млн. долл. по единому курсу 7,8 грн./долл.

Также в НБУ считают, что повышению общей прозрачности и эффективности валютных интервенций способствует жесткий контроль за целевым использованием приобретенной на них иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару с начала месяца оставался неизменным – 7,70 грн./долл.. Относительно российского рубля гривня девальвировала на 1,78% – до 2,30 грн./10 рублей, к евро курс гривни почти не изменился – 10,16 грн./долл. США.

НБУ 22 апреля проведет спецаукцион по доллару

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 22 апреля, специального аукциона для поддержки заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Минимальная сумма заявки – 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

На специальном аукционе 15 апреля Национальный банк продал 29,452035 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Налоги для футболистов могут снизить

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году Верховная Рада Украины может ввести льготы по налогообложению премий футболистов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказал заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, в большинстве стран мира доходы футболистов от игр облагаются налогом без льгот, согласно законодательству. Кроме того, С.ЛЕКАРЬ уверен в том, что футболисты не нуждаются в таких преференциях. Однако он не исключает, что в тех нормах, которые примет Верховная Рада при подготовке к Евро-2012, будет предусмотрено введение льгот относительно доходов и премий футболистов.

Fitch понизило рейтинг ПУМБ с уровня «B» до «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ЗАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) с уровня «B» до «B-» с сохранением негативного прогноза.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что одновременно агентство отозвало все рейтинги банка. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Также сообщается, что понижение отражает недавнее ухудшение качества активов банка. «В настоящее время банк имеет умеренную способность абсорбировать потери по кредитам и испытывает повышенное давление на позиции ликвидности ввиду оттока депозитов в 1 квартале 2009 года. Давление на ликвидность, вероятно, продолжится в дальнейшем в свете предстоящих выплат по международным заимствованиям», – отмечает Fitch.

Проведенные рейтинговые действия в отношении Первого украинского международного банка: долгосрочный РДЭ понижен с уровня «B» до «B-» ("B минус"), прогноз – негативный, рейтинг отозван; приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный рейтинг понижен с «B» до «B-» ("B минус"), рейтинг возвратности активов на уровне «RR4», рейтинги отозваны; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», рейтинг отозван;

индивидуальный рейтинг понижен с уровня «D» до «D/E», рейтинг отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5», рейтинг отозван; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки», рейтинг отозван; национальный долгосрочный рейтинг понижен с «A(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативный, рейтинг отозван.

Как сообщал УНИАН, ранее ПУМБ сообщил о том, что принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговыми агентствами Moody`s и Fitch.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

Рейтинг «Мисто Банк»» понижен до уровня uaВВВ- Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ООО КБ «Мисто Банк» (г. Одесса) с уровня uaВВВ до уровня uaВВВ-.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

Прогноз рейтинга – «Негативный». Агентство также поместило кредитный рейтинг банка в Контрольный список рейтингов.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО КБ «Мисто Банк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: ожидаемое улучшение показателей капитализации (на сегодняшний день средства в сумме 23,2 млн. грн. учитываются как незарегистрированные взносы акционеров); приемлемые значения большинства финансовых показателей, которые характеризуют основные аспекты деятельности банка.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: увеличение концентрации кредитного портфеля по основным заемщикам, что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; низкие показатели капитализации и ухудшение качества активов; незначительная клиентская база, и как следствие высокая концентрация привлеченных средств по основным кредиторам, что обусловливает зависимость банка от финансового состояния небольшого числа его клиентов и повышает риск ликвидности; ухудшение показателей ликвидности и низкий удельный вес свободного капитала; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.

«OTП Банк» привлечет 50 млн. долл. ЗАО «ОТП Банк» получило разрешение от Национального банка Украины на включение субординированного кредита в размере 50 млн. долл. США в капитал второго уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в настоящее время регулятивный капитал банка составляет 4,5 млрд. грн., что соответствует показателю адекватности капитала 11,5% (при нормативном значении 10%).

В банке напомнили, что данный заем был предоставлен материнской структурой банка - венгерским OTP Bank Nyrt. - сроком на 7 лет.

«Банк сформировал существенную «подушку ликвидности» как в гривне, так и в иностранных валютах: в гривне она составляет не менее 1 млрд., в долларах - 100 млн. Эти деньги постоянно находятся в распоряжении банка. А тот факт, что акционеры банка продолжают активно инвестировать средства в его капитал, лишний раз свидетельствует о стабильности и надежности материнской и дочерней структур, всей группы OTP в целом», - подчеркивает председатель правления ЗАО «ОТП Банк» Дмитрий ЗИНКОВ.

На 1 января 2009 года венгерский «OTP Bank» владел 100% ЗАО «ОТП Банк».

Новости ТЭК

«Нафтогаз» увеличил перечисления в бюджет в 2,7 раза

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-марте текущего года увеличили перечисления в бюджеты всех уровней в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11 млрд. 423,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-марте т.г. увеличили перечисления в бюджеты всех уровней в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 13 млрд. 318,2 млн. грн., в т.ч. в госбюджет – 13 млрд. 20,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили перечисления в бюджеты всех уровней почти на 76,3% по сравнению с 2007 годом – до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

Расчеты за газ упали за І квартал до 77%

На протяжении января-марта текущего года в Украине уровень расчетов за потребленный газ снизился на 1,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 76,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 16 млрд. 41,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 17 млрд. 453,3 млн. грн., за который оплачено 13 млрд. 381,0 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который оплачено 32 млрд. 626 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта по сравнению с 2007 годом – до 93,9%.

Агропромышленные новости

Хлеб не подорожает до нового урожая

Цена на хлеб в Украине останется стабильной до нового урожая зерна. Такое мнение высказал в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН президент компании «Хлебные инвестиции» Юрий ТРЫНДЮК.

По его словам, на сегодняшний день ситуация со стоимостью всех составляющих производства относительно стабильная. «На сегодня планов по повышению цен на хлебобулочные изделия нет. Мука «стоит на месте», цена на нее особо не растет, а если и растет, то незначительно. Мы понимаем, что есть переходящий остаток зерна к следующему урожаю, поэтому не боимся повышения цен на сырье, поскольку оно останется», – сказал Ю.ТРЫНДЮК.

Кроме того, по словам собеседника агентства, на цену хлеба сегодня влияет курс доллара. «Второй показатель – это курс доллара, поскольку у многих производителей кредиты в иностранной валюте. Но с долларом сейчас стабильность, он даже немного упал, поэтому этот фактор не будет влиять», – сказал он.

«В принципе, к кризисным моментам хлебопеки уже адаптировались. Если ситуация будет такой, как сейчас, мы не будем наблюдать подорожания хлеба до нового урожая. То есть я могу констатировать, что до сентября роста цен на хлебобулочные изделия не будет», – сказал Ю.ТРЫНДЮК.

При этом на вопрос относительно уровня цен после нового урожая он затруднился ответить. «Мы пока не знаем. Если бы у нас работали спотовые и фючерсные биржи, можно было бы прогнозировать, какие контракты и по какой цене подписаны. А этого у нас нет. Мы можем предполагать, что урожай будет большой, исходя из этого цены не поднимутся, но многое зависит от погодных условий», – добавил Ю.ТРЫНДЮК.