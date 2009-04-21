LG Electronics несет убытки второй квартал подряд

Южнокорейская LG Electronics в январе-марте 2009 года зафиксировала убыток второй квартал подряд. Убытки компании составили 144 млрд корейских вон ($102 млн), а убытки по показателю чистой прибыли — 198 млрд корейских вон ($141 млн). По сообщению компании, убытки определены валютной переоценкой и уменьшением собственного капитала, относящегося к заграничным дочерним и аффилированным компаниям.

В IV квартале 2008 года LG понесла убыток в 671 млрд вон ($493 млн) против чистой прибыли в 621,3 млрд вон ($480 млн), полученной годом ранее.

Несмотря на снижение результатов за последний период, Nomura Holdings Inc. и Deutsche Bank AG подняли рейтинги LG Electronics за последний месяц на ожиданиях, что увеличение принадлежащей компании доли рынка мобильных телефонов и телевизоров поможет ей вернуться к прибыльности во втором квартале.