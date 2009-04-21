Эксперты: Экономика РФ начнется восстанавливаться во 2-м полугодии

«В понедельник Росстат опубликовал макроэкономическую статистику за март и I квартал 2009 г., которая отразила неоднозначную ситуацию в российской экономике. Неудивительно, что отрасли, получившие поддержку со стороны государства или восстановившиеся благодаря стабилизации цен на мировых сырьевых рынках, выглядят вполне хорошо. К ним относятся сельское хозяйство, жилищное строительство и добыча полезных ископаемых, — пишут аналитики “Уралсиба” в своем обзоре. — В то же время опубликованные данные свидетельствуют о значительном сокращении внутреннего спроса на фоне снижения реальных доходов населения, инвестиций в основные фонды и розничных продаж». Об этом пишет сегодня SmartMoney .

Данные Росстата соответствуют прогнозам аналитиков, состоящим в том, что в первые два квартала текущего года российская экономика будет переживать не лучшие времена. Однако эксперты считают, что во II полугодии в экономике России уже будут наблюдаться явные признаки стабилизации и восстановления. В «Уралсибе» подтверждают прогноз нулевого роста ВВП в 2009 г.

«В марте инвестиции в основные фонды в России снизились на 15,4% относительно марта прошлого года (а в I квартале снижение составило 15% к I кварталу 2008 г.). В то же время снижение реальных доходов населения замедлилось до -0,1% в марте 2009 г. относительно марта 2008 г., тогда как в феврале 2009 г. оно составило -4,7%, а в январе — -6,7% к соответствующим показателям прошлого года, — отмечают аналитики. — Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 4%: все большее число покупателей предпочитает отовариваться в небольших магазинах и на рынках. Кроме того, доля продовольственных товаров в совокупных продажах в марте возросла до 49,1% с 47,3% в марте 2008 г.».

«Еще одним неприятным сюрпризом, который преподнесла мартовская статистика, стало сильное увеличение количества безработных. Общий уровень безработицы, по методологии MOT, в марте составил 9,5%, что существенно и в худшую сторону отличается u1086 от показателей февраля и января нынешнего года — 8,5% и 8,1% соответственно».

«В результате увеличения госфинансирования жилищное строительство в марте выросло на 4,2% относительно уровня годичной давности (и на 2,1% в I квартале 2009 г. относительно I квартала 2008 г.). Усиление протекционизма и изменения в структуре внутреннего спроса также способствовали развитию сельского хозяйства, продемонстрировавшего в марте рост на 1,7% к показателю марта 2008 г.», — говорится в обзоре.