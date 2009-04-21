Шевченко освобожден от должности главы Нацсовета по телерадиовещанию
По собственному желанию
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление Виталия ШЕВЧЕНКО об освобождении от должности председателя Нацсовета по собственному желанию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета, заявление В.ШЕВЧЕНКО было удовлетворено сегодня на заседании единогласно.
На заседании присутствовали шесть из восьми членов Национального совета, кроме В.ШЕВЧЕНКО и Игоря КУРУСА.
Национальный совет поручил первому заместителю председателя Национального совета Андрею МИРОШНИЧЕНКО издать соответствующий приказ.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля с.г. В.ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причины своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался.
Подобное заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя Национального совета подал и И.КУРУС.
14 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворили заявление И.КУРУСА и назначили на должность первого заместителя председателя Нацсовета А.МИРОШНИЧЕНКО.
Вопрос о рассмотрении заявления В.ШЕВЧЕНКО тогда был перенесен в связи с его отпуском.
15 апреля В.ШЕВЧЕНКО заявил, что никаких правовых оснований для промедления с рассмотрением его заявления об отставке с должности председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания нет.