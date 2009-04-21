Румыния должна компенсировать Украине вред за загрязнение Тисы

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на том, чтобы Украина выступила с требованием к Румынии компенсировать нанесенный экологический вред на реке Тиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде, комментируя последствия выброса в воды реки Тиса тяжелых металлов, произошедшего 16 апреля вследствие прорыва напорного трубопровода на станции очистки шламовых вод в Румынии.

“Если Румыния откажется покрыть причиненный ее предприятием вред, Украина должна обращаться в Международный суд. Мы должны защищать свой интерес и не позволять безответственно загрязнять наши реки и водоемы”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также констатировал, что от загрязнения рек румынской стороной Украина страдает не первый раз. “В наши реки ежегодно попадают вредные вещества. И Румыния ни разу не компенсировала ущерб, который наносила нам. Такого больше допускать нельзя”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим, народный депутат заметил, что Кабинет министров должен безотлагательно создать рабочую группу под эгидой Министерства чрезвычайных ситуаций с привлечением местной власти западных регионов, государственных комитетов водного и лесного хозяйств, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел для оценки степени загрязнений в реке Тиса и опасности румынской стороной.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года вследствие прорыва напорного трубопровода на станции очистки шламовых вод горнодобывающего предприятия в районе г. БаяБорша (Румыния) произошло аварийное загрязнение реки Тиса. По результатам исследований, вследствие аварии в водах Тисы обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ (тяжелых металлов, в частности, цинка, железа, меди) от 2 до 4 раз.