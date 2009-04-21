КС: Местные власти не могут отменять ранее принятые одноразовые решения

Конституционный Суд Украины постановил, что органы местного самоуправления имеют право принимать решения, вносить в них изменения или отменять их на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. В то же время ненормативные правовые акты органа местного самоуправления, которые являются актами одноразового применения, исчерпывают свое действие фактом их выполнения, поэтому не могут быть отменены или изменены органом местного самоуправления после их выполнения, говорится в мотивировочной части решения КС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Конституционного Суда было объявлено сегодня на представление Харьковского городского совета с ходатайством дать официальное толкование отдельным положением Конституции Украины и закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» о правах органа местного самоуправления отменять свое ранее принятое решение или вносить в него изменения.

В мотивировочной части решения КС обращалось внимание, что органы местного самоуправления принимают нормативные и ненормативные акты. К нормативным принадлежат акты, которые изменяют или прекращают нормы права, имеют локальный характер, рассчитаны на широкий круг лиц и применяются неоднократно. Как пример, был проведен акт о правилах застройки города, села или поселка. Ненормативные акты предусматривают конкретные предписания, обращенные к отдельным субъектам или юридическим лицам, применяются одноразово и после реализации исчерпывает свое действие. Например, решение о передаче земельных участков в аренду или назначение на должности.

В своем комментарии журналистам народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, который представлял Верховную Раду Украины в Конституционном Суде, отметил, что видит суть этого решения КС именно в части о разовых правовых актах.

«Если идет речь о нормативных решениях, то есть неоднократного применения, то оно когда-то действовало, но может прекратить свое действие, то есть его можно изменить, отменить. Однако эти изменения будут действовать с того времени, когда будут внесены, и они не изменят правоотношений, которые были перед тем. И, собственно, эта ситуация показывает, что решения ненормативного характера, одноразовые, которые выполняются тогда, когда реализуются и когда получается предписание, после этого уже нельзя изменить правоотношения. И поэтому их, если они законны, уже отменять нельзя», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, в этой ситуации правовые отношения можно изменять другим способом. В качестве примера он привел выделение земельного участка, которое является законным и уже есть заключенный соответствующий договор аренды, то в таком случае, по словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, органам местного самоуправления нужно не отменять решение о предоставлении аренды, а нужно разрывать этот договор на условиях, которые в нем определены. Если идет речь о назначении на должность, то после того, как человек вступил в должность, его нужно освобождать от должности, а не отменять его назначение, объяснил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

«Это те примеры, которые показывают, как можно изменить правоотношения, которые возникли в результате выполнения разового акта. Отменить его уже нельзя», - подчеркнул народный депутат.

Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины вынес 16 апреля Решение по делу за конституционным представлением Харьковского городского совета об официальном толковании положений части второй статьи 19, статьи 144 Конституции Украины, статьи 25, части четырнадцатой статьи 46, частей первой, десятой статьи 59 Закона Украины „О местном самоуправлении в Украине“.

Субъект права на конституционное представление – Харьковский городской совет – обратился в Конституционный Суд с ходатайством дать официальное толкование отмеченным положениям Конституции и закона „О местном самоуправлении в Украине“ (дальше – Закон) в контексте права органа местного самоуправления отменять свои решения, принятые ранее, или вносить в них изменения.

Практическая необходимость в официальном толковании данных положений Конституции и закона, считает автор ходатайства, обусловлена неоднозначным их пониманием при применении органами местного самоуправления, что препятствует нормальной деятельности этих органов и приводит к ограничению их конституционных прав и полномочий.