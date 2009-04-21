АНОНС на 22 апреля 2009г.

10-00 - Заседание Кабинета министров Украины

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19-00 - Пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко. Формат пресс-конференции предусматривает ответы Главы государства на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в Украинском доме, а также ответы на вопросы представителей региональных СМИ во время прямых телемостов с Львовом, Одессой и Запорожьем. В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР». Также мероприятие будет транслироваться в прямом эфире областных государственных телерадиокомпаний (“Украинский дом”, ул.. Крещатик, 2). Проверка на безопасность аккредитованных медиа начнется в 17.30 22 апреля.

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пресс-конференция председателя Совета НБУ П. Порошенко по результатам заседания Совета НБУ. Адрес: Институтская, 7

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10-00- Пресс-конференция на тему: "Книга и виртуальное пространство" - по случаю Всемирного дня книги. Участники: Владимир Панченко, главный редактор литературного сайта "ЛитАкцент"; Василий Герасимьюк, поэт, лауреат Национальной премии им..Т.Шевченко; Артем Захарченко, писатель, исследователь сетевой литературы. Во время мероприятия будет представлен проект "ЛитАкцент" - как попытка совместить возможности интернета и книжные версии сайта (“Укринформ”, ул.Б.Хмельницького, 8/16). Телефоны: 279-22-42, 279-00-05.

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!0-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Влияние кризиса на книжный рынок Украины: изменения, тенденции, перспективы». Накануне Всемирного дня книги, по инициативе Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, представители отрасли обсудят ситуацию, сложившуюся на книжном рынке Государства за последних полгода, сообщат о результатах своей деятельности, поделятся опытом внедрения антикризисных программ и очертят перспективы. Участники: и.о. председателя Госкомитета телевидения и радиовещания Украины Анатолий Мураховский, председатель Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей - Александр Афонин, председатель Акционерной компании «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Василий Продан, президент «Форуму видавців» - Александр Коваль, директор общеукраинской сети «Книжный супермаркет» Константин Климашенко, директор дистрибьюторской компании «Саммит-книга» Игорь Степурин (ул. Крещатик,4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +38067 406 1261 +38067 536 6864.

11-00 - Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко примет участие в презентации акции «Покажем миру природные чудеса Украины. Поддержим «Асканию-Новую» во всемирном конкурсе «7 новых чудес природы» (пресс-центр «Украинское время», «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

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11-30 - В рамках журналистской акции «Украина глазами редактора» состоится пресс-конференция председателя КОГА Веры Ульянченко на тему: «Успехи и приоритеты Киевской области в социальной сфере» (облгосадминистрация, пл. Леси Украинки,1, к.700, 7-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны: 286-80-23 или 8-067-738-94-80.

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11-30- Состоится торжественное открытие Международного фестиваля языков “Экология общения 2009”. Участников фестиваля поздравят представители: ООН, Всеукраинской Ассоциации содействия ООН, PTPI, UEA, Европейской Ассоциации Украинцев, Межгосударственного проекта “Ассоциируемые школы ЮНЕСКО”, посольств и культурных центров иностранных государств, Минкультуры и туризма Украины, МОН Украины, Конгресса Национальных Общин Украины. (Университет экономики и права КРОК, ул.. Лагерная, 30-32, ст.м. Берестейская). Аккредитационные заявки принимаются по адресу : media@interkulturo.infomailto:media@interkulturo.info до 18-00 21 апреля. В заявке нужно указать: фамилию и имя, название СМИ ; контактные телефоны и э.адрес, на который будет прислано подтверждение аккредитации. Справки за телефонами: 8(097) 780-26-02, 8(093) 035-65-07.

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15-30 - Состоится брифинг президента ВОО инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Юрия Андреева и председателя правления Украинского фонда мира Людмилы Супрун по поводу подготовки всеукраинских массовых протестных акций чернобыльцев (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16). Телефоны: 279-22-42, 279-00-05.

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14-30 - Пресс-конференция на тему: "Рейтинг социально ответственных компаний" по итогам рейтингового исследования откровенности и активности украинского бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, проведенного всеукраинским рейтинговым журналом "Гвардия". Участники: издатель ИД "Галицкие контракты" Сергей Иванов-Малявин; руководитель проекта "Гвардия" Олеся Хошобина; научный редактор журнала "Гвардия" Дмитрий Баюра; президент холдинга Nemiroff Александр Глусь; начальник департамента по корпоративным связям, Киевстар Дж.Эс.Эм. Жанна Ревнова; глава Всеукраинского благотворительного фонда «Крона» Елена Мацибох и другие (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-а). Телефоны: 351-91-78, (067) 374-16-00.

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- В г.Киеве состоится пленарное заседание в рамках одиннадцатого раунда переговоров между Украиной и Европейским Союзом о заключении Соглашения об ассоциации. Делегацию Украины на переговорах будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, делегацию ЕС - заместитель Генерального директора по вопросам внешних отношений ЕК Хьюг Мингарелли.

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- На базе завода по производству кормов и кормовых добавок в селе Плахтянка Макаровского района Киевской области состоится научно-практический семинар на тему: «Современные проблемы в молочном скотоводстве». Организатор - ОАО ВНП «Укрзооветпромпоставка». В программе: лекции ведущих научных работников факультета ветеринарной медицины Белоцерковского национального аграрного университета, корпорации «Укрзооветпромпоставка», практикующих врачей ветмедицины, ученых из Германии, а также ознакомление с работой заводов по производству премиксов и белково-минеральных витаминных добавок. Сбор в 7-30 (ул. Васильковская, 16). Для представителей СМИ предусмотрен транспорт. Телефонии257 10 22, 8 067 501 43 48.

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- В г. Днепропетровске в 16-00 ВМОО «Будущее государства» при содействии Днепропетровского регионального партнера Молодежного Объединения «Будущее Днепропетровщины» проведет акцию «Подайте бедным кандидатам в Президенты Украины на предвыборную кампанию!». Телефоны: 8(067) 634-66-17; 8(050) 190-45-83.