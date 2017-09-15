Реформы в Украине не должны зависеть от близости выборов - ЕБРР

Реформы в Украине не должны зависеть от электорального цикла, а борьба с коррупцией и улучшение бизнес-климата должны стать основой возвращения доверия инвесторов к экономике страны.

Читайте такжеМВФ пообещал Украине "светлое будущее"

Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Украина не обладает роскошью откладывать реформы. Экономика нуждается в реструктуризации. Реформы не должны зависеть от электорального цикла, иначе время может быть упущено", - сказал Чакрабарти.

По его словам, одним из ключевых вызовов для страны является устранение коррупции, обеспечение верховенства права и защиты прав собственности.

"Украине необходимо сделать значительно больше в борьбе с коррупцией, обеспечить верховенство права и защиту прав собственности. Проблемы в этих сферах являются наибольшим препятствием для инвестиций", - отметил президент ЕБРР.

Также Чакрабарти подчеркнул, что Украине необходимо продолжить реформу "Нафтогаза" и энергетического сектора в целом, укрепить банковскую систему и провести земельную реформу.

"Земельная реформа позволит раскрыть огромный инвестиционный и производственный потенциал страны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент ЕБРР отметил, что Украина движется в правильном направлении развития, а прогресс реформ заслуживает повышенного внимания.

14 сентября заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил, что Украина при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики.

Согласно опросу, проведенному инвестиционной компанией Dragon Capital, Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) и Центром экономической стратегии (ЦЭС) в августе-сентябре 2017 года, основными барьерами для привлечения капитала в Украину иностранные инвесторы в 2017, как и в прошлом году, считают коррупцию и недоверие к судебной системе.