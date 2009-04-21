ГЛАВНОЕ на 21 апреля (вечер)

Хроника дня

*** ВБ обнародовал условия получения Украиной 750 млн. долл. на оздоровление финансовой системы; аукцион по продаже 25%-ного госпакета "Полтаваоблэнерго" отменен из-за отсутствия заявок; Всемирный банк выделил 400 млн. долл. кредита на ремонт дороги «Борисполь – Лубны»; «Укрпочта» привлечет 50 млн. грн. Кредита на развитие сети по реализации билетов.

Финансы: ВБ надеется, что Украина до конца июня выполнит условия для получения 750 млн. долл. на оздоровление финансовой системы Совет директоров Всемирного банка (ВБ) надеется на подписание Соглашения о займе на реабилитацию финансовой системы Украины в объеме 750 млн. долларов 30 июня.

Об этом говорится в справке ВБ по подготовке проекта «Программный займ на реабилитацию финансового сектора», копия которой имеется в распоряжении УНИАН.

За период до 30 июня в ВБ считают необходимым создание комплексной системы для решения вопроса рекапитализации и ликвидации украинских банков.

В частности, при Министерстве финансов Украины должно быть создано специальное подразделение для организации процесса рекапитализации банков, управления проблемными активами банков, приобретенными в процессе рекапитализации, ликвидации активов, продажи после их оздоровления. Кроме того, это подразделение должно будет работать над совершенствованием законодательства, в частности процедур ликвидации банков.

Предусматривается, что полномочия Национального банка Украины по ликвидации банков будут до января 2010 года переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

«Всемирный банк выразил готовность поддержать создание такой комплексной системы для решения вопроса рекапитализации и ликвидации банков и оздоровления финансового сектора двумя системными займами для финансирования Государственного бюджета в общем размере 750 млн. долл. США», - говорится в справке.

В случае выполнения условий предоставления займа, средства могут быть предоставлены двумя частями: 350 млн. долл. США - в мае-июне, 400 млн. долл. США - в конце года.

Согласно условиям предоставления займа, необходимо достичь прогресса в четырех сферах: эффективное макроэкономическое и фискальное управление; внедрение комплексной программы рекапитализации (реструктуризации) банков, которая будет доступной лишь для банков, которые способны вести эффективную коммерческую деятельность; консолидация системы в жизнеспособные банковские группы путем совершенствования системы ликвидации банков; укрепление системы гарантирования вкладов с целью повышения доверия общества к банковской системе и, таким образом, улучшение мобилизации местных сбережений через эту систему.

Минфин 17 апреля продал ОВГЗ на сумму 1,018 млрд. грн. УНИАН. Министерство финансов Украины 17 апреля т.г. продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. 18 млн. 472 тыс. 625 грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Минфина.

Согласно сообщению, министерство продало 1 млн. 81 тыс. 250 облигаций с доходностью 12,5% годовых и сроком погашения до 14 октября 2009 года.

В Донецке 8 региональных банков создали банковский союз В Донецке восемь региональных банков создали Донецкий банковский союз. Объединение возглавил народный депутат Украины Павел КЛИМЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня в Донецке в ходе региональной банковской конференции с участием президента Ассоциации украинских банков Александра СУГОНЯКО.

Инициировал создание регионального банковского союза в составе Ассоциации украинских банков коммерческий банк «Украинский финансовый мир». В объединение вошли 8 банков: АБ «УкрБизнесБанк», ОАО «ПроФин Банк», ООО «Уникомбанк», ОАО КБ «Промэкономбанк», ЗАО «Донгорбанк», ООО «Банк Фамильный», ОАО «АКБ» «Капитал», ОАО «Европромбанк».

П.КЛИМЕЦ выразил убеждение, что созданный Донецкий банковский союз объединит «гораздо большее количество банков»: «практически все банковские учреждения, независимо, самостоятельные или филиальные отделения, они войдут в наш банковский союз».

Он подчеркнул, что банковский союз будет работать над возобновлением доверия к банковской системе, которое, в конечном счете, поможет победить экономический кризис. «Основные деньги у нас у населения, и никакой международный фонд не даст нам больше и лучше, чем собственное население, - сказал он.

В свою очередь А.СУГОНЯКО обозначил, что банковский союз поможет решать как общие проблемы банковской системы страны, так и местные проблемы, в том числе и чисто технические проблемы.

По словам заместителя начальника управления Национального банка Украины в Донецкой области Валентины ДУБИНИНОЙ, для координации совместных действий очень важно иметь на месте такой «объединенный орган в виде банковского союза». «Я удивлена, что из 11 банков, которые есть в регионе, присутствовали только восемь. Все равно, это нужно, это хорошо. Нацбанку это будет подспорье, мы будем с ними с удовольствием в контакте работать», - подчеркнула В.ДУБИНИНА.

Ющенко просит КМУ адекватно перераспределить предусмотренные на завершение ликвидации последствий наводнения 1,5 млрд. грн. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается к правительству с просьбой адекватно перераспределить предусмотренные в бюджете 2009 года 1,5 млрд. грн. на завершение работ по ликвидации последствий прошлогоднего наводнения в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой перераспределить 1,5 млрд. грн., которые предусмотрены в госбюджете на завершение ликвидационных работ, - отметил глава государства. – Эти средства нужно адекватно распределить».

По его словам «некорректно», когда из госбюджета, например, Ивано-Франковской области выделено всего 23 млн. грн. «Ивано-Франковская область приняла на себя две трети удара от стихии, - отметил В.ЮЩЕНКО. – А из 1,5 млрд. грн. выделено лишь 23 млн. грн. Я думаю, мы имеем короткую историческую память. Поэтому я хочу обратиться к правительству относительно перераспределения средств из государственного резерва, которые должны учитывать эту ситуацию с недофинансированием. Особенно по расчетам кредиторской задолженности, по объектам стратегического значения».

По словам Президента, на сегодня остановилось строительство стратегически важных мостов, причем «мостов не муниципального, местного, а государственного значения». «Мосты, которые обеспечивают автомаршруты в Румынию, Молдову, в Словакию, - добавил В.ЮЩЕНКО. – Я убежден, что это необходимость национального характера, и она должна финансироваться из Госбюджета».

Налоги: Доходы УЕФА от проведения в Украине Евро-2012 надо освободить от налогов

Государственная налоговая администрация предлагает освободить от налогообложения доходы УЕФА от деятельности в Украине и ввести на период Евро-2012 норму об освобождении от налогообложения НДС операций по импорту товаров, полученных представительством Организационного комитета УЕФА в нашем государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, об этом сказал заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ сегодня во время пресс-конференции на тему: „Система налогообложение в процессе подготовки к Евро-2012”.

По его словам, с целью создания привлекательных условий для привлечения инвестиций в украинскую экономику ГНАУ внесла ряд предложений в проект закона относительно внесения изменений в налогообложение в период проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В частности, предлагается внести изменения в Закон „О налогообложении прибыли предприятий” и освободить от налогообложения дохода (прибыли), полученного УЕФА по результатам деятельности в Украине, в частности, вознаграждения, надлежащие УЕФА в связи с продажей маркетинговых или медиа-прав. Изменениями к закону „О налоге на добавленную стоимость” налоговики предлагают ввести временную, на период проведения Евро-2012, норму об освобождении от налогообложения НДС операций по импорту товаров (капитальных активов), полученных представительством Организационного комитета УЕФА в Украине.

Также предлагается внести изменения в закон „О налоге с доходов физических лиц” и освободить от налогообложения доходов назначенных лиц, кроме резидентов Украины, полученных ими за выполненные работы или предоставленные услуги в Украине или за ее пределами в связи с проведением указанного чемпионата.

Кроме того, напомнил С.ЛЕКАРЬ, законом об организации и проведении Евро-2012 в Украине предусмотрено предоставление льгот по уплате ввозной пошлины товаров (кроме подакцизных), которые в период с 1 января 2008 года до 1 сентября 2012 года ввозятся на таможенную территорию Украины для организации и проведения турнира и которые не производятся в Украине, или производятся, но не отвечают техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций.

По словам С.ЛЕКАРЯ, ГНАУ, в соответствии с Законом „О борьбе с терроризмом”, является органом, который в случае необходимости привлекается к участию в осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности.

Кроме этого, в соответствии с Порядком организации работы по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения футбольных матчей, утвержденным постановлением Кабинета министров, работники налоговой милиции могут привлекаться для обеспечения общественного порядка и безопасности во время футбольных матчей.

ТЭК: Завтрашний аукцион по продаже 25%-ного госпакета "Полтаваоблэнерго" отменен из-за отсутствия заявок Назначенные на завтра, 22 апреля, аукционные торги по продаже 25%-ного госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) отменены из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету будут проведены на УМВБ 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 ФГИУ возобновил продажу 25%+1 акция ОАО "Полтаваоблэнерго" и еще блокирующих пакетов пяти облэнерго. Номинальная стоимость 25%-ного пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена в размере 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и управляются Национальной акционерной компанией "Энергетическая компания Украины".

С Лазаренко снято обвинение относительно «перемещения украденных средств с использованием электронных переводов»

Коллегия судей 9-го округа штата Калифорния (США) 10 апреля в составе трех лиц, рассмотрев апелляционное заявление защиты экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО пересмотрела свое предыдущее решение и полностью сняла с него все обвинения относительно «перемещения украденных средств с использованием электронных переводов».

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН уполномоченной от имени американского защитника П.ЛАЗАРЕНКО адвоката Дениса РИОРДАНА, украинского адвоката Марины ДОЛГОПОЛОЙ.

Как отмечается в сообщении, "эти изменения к приговору имеют чрезвычайно принципиальный характер с точки зрения объема и характера обвинений". Как говорится дальше, "особенно следует подчеркнуть то, что в США судом полностью закрыты все вопросы относительно агрофирмы «Наукова» (Днепропетровская область). Все перечисления средств, которые касались агрофирмы «Наукова», полностью исключены из обвинения. То есть, вся деятельность агрофирмы «Наукова» американским судом признана правомерной".

По информации М.ДОЛГОПОЛОЙ, "на сегодня в США остаются исключительно обвинения, которые касаются так называемого вымогательства у П.КИРИЧЕНКО, то есть, защита П.ЛАЗАРЕНКО прошла значительный путь, сняв почти все обвинения, за исключением одного".

"Следовательно, сняты все, без исключения, другие обвинения, а именно: вопросы, касающиеся деятельности корпорации ЕЭСУ, агрофирмы «Наукова», компаний «Пасифик Модерн Хомс», «Итера», «Накоста» и др., а также те, которые касались граждан Ю.ТИМОШЕНКО, О.ДИДЯТКОВСКОГО, А.МИХАНЕВА, П.ШКУДУНА, Р.НОВАКИВСКОГО и др.", - отмечается в документе.

По словам М.ДОЛГОПОЛОЙ, на единственное обвинение, которое остается и касается П.КИРИЧЕНКО, защитой П.ЛАЗАРЕНКО уже подана кассация в Верховный Суд.

Одновременно защита П.ЛАЗАРЕНКО обратилась в Федеральный суд США с заявлением о пересмотре срока наказания в связи со снятием значительной части ранее предъявленных обвинений.

Слушание относительно пересмотра срока наказания состоится в Федеральном суде в ближайшее время.

"Учитывая это, в настоящее время нет оснований утверждать об окончательном судебном решении и определенном сроке наказания в США в отношении П.ЛАЗАРЕНКО, как об этом несколько дней назад ошибочно заявили некоторые СМИ", - отмечает М.ДОЛГОПОЛАЯ.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был приговорен калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.

Бойко и Левочкин выиграли в апелляционном суде дело против Медведчука относительно его причастности к газовым переговорам

Апелляционный суд города Киева полностью удовлетворил апелляционные жалобы народных депутатов Юрия БОЙКО и Сергея ЛЕВОЧКИНА в деле по иску Виктора МЕДВЕДЧУКА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА (фракция Партии регионов).

В сообщении пресс-службы отмечается, что “столичный Апелляционный суд пересмотрел дело и отменил незаконное решение Печерского райсуда, а также полностью отказал Виктору МЕДВЕДЧУКУ в удовлетворении его требований”.

Как известно, 11 февраля 2009 года Печерский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Виктора МЕДВЕДЧУКА к членам Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЕВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. В пресс-службе В.МЕДВЕДЧУКА сообщили, что суд признал клеветнической и не отвечающей действительности всю информацию о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к срыву газовых переговоров, а также к посредничеству в газовой сфере, обязал ответчиков опровергнуть эту информацию и официально принести извинения В.МЕДВЕДЧУКУ.

Как сообщал УНИАН, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО выразил мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ. После этого бывший лидер Социал-демократической партии (объединенной) В.МЕДВЕДЧУК обратился в суд с просьбой обязать народных депутатов Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА опровергнуть информацию о его причастности к газовому конфликту.

Дороги: «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта дороги «Борисполь – Лубны» «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта 120 км 130-километровой дороги «Борисполь – Лубны».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в помещении Секретариата Кабинета министров Украины .

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, присутствовавшая на церемонии подписания соглашения, заявила, что реализация указанного проекта даст возможность Украине более активно бороться с экономическим кризисом.

«3,2 млрд. грн. (400 млн. долл.) - это большой объем работ для наших строителей дорог, это большой объем дорог для тех, кто производит строительные материалы, и это тысячи рабочих мест, которые будут созданы на базе реализации этого проекта. Это одна из наиболее существенных составляющих инфраструктурных проектов, благодаря которым, мы уверены, Украина будет преодолевать кризис», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как заявил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС, реализацию проекта планируется начать не позднее июня, а до этого срока будут осуществлены все необходимые процедуры, в том числе и тендерные.

Он сообщил, что заинтересованность участвовать в проекте уже высказали 28 компаний.

Как сообщал УНИАН, 26-27 февраля 2009 г. в г. Вашингтон (США) состоялись переговоры относительно заключения Соглашения о займе по Проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и ВБ.

Процедурой предусмотрено, что после одобрения Советом директоров банка решения по займу будет начата внутригосударственная процедура относительно ратификации Соглашения, а также подготовка необходимых материалов для вступления его в силу.

После завершения всех необходимых процедур Украина получит 400 млн. долл. для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

При этом «Укравтодор» рассчитывает на дополнительное финансирование проекта реконструкции автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский в размере 600 млн. долл.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с ВБ о предоставлении кредита в размере 400 млн. долл. на реконструкцию дороги Киев-Харьков-Довжанский и повышение уровня безопасности дорог. На реконструкцию дороги планируется выделить 300 млн. долл., на повышение безопасности движения на дорогах – 100 млн. долл.

7 апреля т.г. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения для Украины, стоимостью 400 млн. долл., для «Укравтодора».

«Укрпочта» намерена привлечь кредит в раз мере 50 млн. грн. на развитие сети по реализации билетов через собственную сеть почтовых отделений

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ во время презентации проекта продаж билетов через отделения «Укрпочты».

По словам министра, кредит необходим для закупки оборудования и создания автоматизированных рабочих мест в сети «Укрпочты». За счет средств кредита планируется существенно увеличить долю почтовых отделений, оборудованных автоматизированной системой продаж билетов через Интернет.

«Сегодня мы внедрили первый этап проекта, начав продажи в отделениях «Укрпочты». До конца года мы планируем улучшить систему, внедрив так называемый сквозной билет сразу на несколько видов транспорта. То есть, если мы сейчас продаем отдельно железнодорожный билет и отдельно авиабилет, то в будущем будем продавать один билет сразу на несколько видов транспорта по всему маршруту следования пассажира. А в дальнейшем мы хотим максимально упростить систему, чтобы любой пассажир, зайдя с домашнего компьютера в Интернет и заплатив за это карточкой, мог свободно купить билет в любом направлении», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Йосиф ВИНСКИЙ презентовал в Житомирской области новую услугу по продаже пассажирских билетов через отделения связи "Укрпочты". По словам министра, благодаря этому проекту впервые в Украине сельские жители смогут дистанционно, не выезжая за пределы своего населенного пункта, заказать билеты на самолет, поезд или автобус.

Международное сотрудничество: 22-27 апреля в Украине с государственным визитом будет находиться генерал-губернатор Канады Микаэль ЖАН. Как сообщил на брифинге во вторник заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, во время визита подписание документов не планируется.

По его словам, будет речь идти о возможности начала переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

А.ГОНЧАРУК сообщил, что объем торговли между Украиной и Канадой в прошлом году, по сравнению с 2007 годом, увеличился на 59% и составил 560 млн. дол., а за первые два месяца текущего года уменьшился несущественно.

Кроме того, по информации А.ГОНЧАРУКА, на сегодня прямые инвестиции Канады в Украину составляют 112 млн. дол. Он отметил, что Украина остается единственной страной в Европе, которая получает техническую помощь от канадского агентства международного развития. В целом объем этой помощи составляет 300 млн. канадских долларов.

А.ГОНЧАРУК сообщил, что это уже третий визит в Украину генерал-губернатора Канады. Предыдущий государственный визит генерал-губернатора Канады состоялся в 1992 году. Также с визитом генерал-губернатор Канады находился в Украине в 2005 году на инаугурации Президента Украины.

А.ГОНЧАРУК, напомнив, что в Канаде проживает достаточно большая украинская община - 1 млн. 200 тысяч канадских граждан украинского происхождения.

Посол Канады в Украине Даниэль КАРОН в свою очередь отметил, что в ходе визита генерал-губернатора Канады в Украину, кроме официальных переговоров, состоятся встречи с молодежью, представителями культурной общины, гражданского сообщества.

Он также напомнил, что визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Канаду состоялся меньше года назад, а именно в мае 2008. “Поэтому визит генерал-губернатора Канады в Украину демонстрирует насколько Украина является важной для Канады”, - сказал он.

Японские бизнесмены презентовали правительству Украины инвестиционные проекты согласно подписанным в марте в Токио меморандумам

Представители японских компании "Мицубиси хеви индастриз" и "Сумитомо" презентовали сегодня правительству Украины, в том числе и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в нашей стране согласно подписанным в марте текущего года в Токио меморандумам между правительством Украины и японскими компаниями.

Как передает корреспондент УНИАН, исполнительный вице-президент компании "Мицубиси хеви индастриз" Ишидо ФУКУЕ на пресс-конференции в Киеве отметил, что для реализации этих проектов сторонам нужно будет решить ряд вопросов.

«Для того, чтобы реализовать все эти планы, нам нужно будет решить ряд вопросов. В частности, вопросы технологического характера, вопросы финансирования, а также ликвидировать преграды, которые стоят на пути развития производства японских предприятий в Украине», - заявил И.ФУКУЕ.

Представители японского бизнеса провели презентацию проектов по всем направлениям, сотрудничество по которым планируют наладить Украина и Япония.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 марта осуществила свой первый официальный визит в Японию.

Украина и Япония подписали 23 меморандума и 3 протокола о сотрудничестве и реализации совместных инвестиционных проектов.

Среди них - реконструкция и модернизация системы теплообеспечения и подогрева воды, реконструкция и строительство электростанций, работающих на угле, а также с использованием ветроустановок, участие японских компаний в модернизации украинской газотранспортной системы, в создании производств по переработке бытовых отходов, в строительстве метрополитена в Днепропетровске и Донецке, во внедрении когенерационных технологий в электроэнергетике, а также в производстве и поставке в Украину тепловых котлов для генерации тепла и подогрева воды.

Столица: Въезд в киевские лесные зоны отдыха станет платным

Киевская городская государственная администрация инициирует введение платы за въезд в зоны массового отдыха на территории городских лесов. как сообщает портал "Дело", об этом говорится в плане подготовки регуляторных актов горадминистрации на 2009 год.

Администрация поручила коммунальному предприятию "Киевзеленстрой" разработать проект соответствующего распоряжения до июля.

По мнению мэрии, введение такой платы улучшит условия отдыха населения на территории городских лесов, уменьшит рекреационную нагрузку на лесные насаждения, улучшит их санитарное состояние и позволит предотвратить лесные пожары.

Ежегодно Киевгорадминистрация поручает лесопарковым хозяйствам -Дарницкому, Святошинскому и "Конча-заспа" - закрыть шлагбаумами 210 несанкционированных въездов в лес в апреле-сентябре для предотвращения пожаров.

Также ежегодно в апреле-мае "Киевзеленстрой" и лесопарковые хозяйства ликвидируют захламленность лесополос и стихийные свалки мусора, а в апреле-сентябре восстанавливают сеть минерализованных полос вокруг пожароопасных участков лесов и ремонтируют противопожарные водоемы, резервуары и подъезды к ним.

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Все зеленые насаждения на территории Киева занимают 56,5 тыс. га (в том числе 21,6 тыс. га - на границах городской застройки), что составляет 67,4% от всей территории города.