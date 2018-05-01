Баланс недели: бюджет-2018, инспекция МВФ и гривня, теряюшая "форму"

Кабинет министров на уходящей неделе собирался дважды. Второе внеплановое заседание правительство провело в пятницу для утверждения главного финансового документа страны – бюджета на следующий год.

Основные параметры госcметы - рост ВВП составит 3%, инфляция – 7%, дефицит бюджета - 2,4% ВВП.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации проекта бюджета на 2018 год подчеркнул, что прогноз основных макроэкономических показателей является консервативным и может быть скорректирован в течение следующего года.

Утвержденный Кабмином проект госбюджета также предусматривает повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2018 года до 3723 грн.

«Мы видим абсолютно нормальный шаг следующего повышения: плюс 500 гривен – это 3723 грн. То есть, рост по сравнению с прошлым годом на 16,3%... Наша задача - чтобы доходы граждан начали расти быстрее, чем инфляция, чем рост цен», - отметил Гройсман.

Кабинет министров закладывает в проекте государственного бюджета-2018 рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн. «Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 трлн грн», - заявил премьер.

Вырастет и расходная часть финансового плана. Так, согласно представленному проекту бюджета, финансирование обороны увеличится до 164,9 млрд грн, строительства и ремонта дорог – до 44 млрд грн, аграрной отрасли – до 7,3 млрд грн.

Кроме того, правительство предлагает увеличить расходы на образование до 217,5 млрд грн, науку - до 7,9 млрд грн. А расходы на здравоохранение составят 112,5 млрд грн, что на 11 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

«Этого финансового ресурса хватит для внедрения новой системы здравоохранения», - сказал Гройсман.

В пятницу Кабинет министров направил утвержденный им проект госбюджета на рассмотрение Верховной Радой. «Я думаю, что некоторые политиканы уже сегодня начнут критиковать. Они критикуют - мы будем строить детские сады, они критикуют - мы будем строить дороги. Прошу украинских граждан заниматься своими делами и делать свою жизнь лучше, и не слушать тех, кто хочет вас направить в депрессию. Никакой депрессии, а только движение вперед», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятое Кабмином решение.

В Верховной Раде правительственный проект закона о государственном бюджете на 2018 год был зарегистрирован. Соответствующие данные были размещены на сайте парламента.

Ревизоры из МВФ

На уходящей неделе Украину с визитом посетил заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон. Главной целью приезда второго человека МВФ стало желание на месте ознакомиться с экономической ситуацией в Украине и разобраться, остался ли порох в пороховницах первых лиц государства для проведения ключевых реформ.

Важен и тот момент, что представитель Фонда приехал в Киев именно в период подготовки нового выпуска Всемирного экономического прогноза, который выйдет в следующем месяце.

По словам Липтона, укрепление мировой экономики открывает перед Украиной большие возможности в случае эффективного проведения реформ.

Он отметил, что главный кредитор высоко оценивает прогресс Украины на этом непростом пути и, если наша страна продолжит придерживаться заданного курса, то в скором времени отечественная экономика перейдет в фазу активного роста.

«Прогресс Украины в экономических реформах был чудесным, стабилизация экономики своевременна и совпадает по времени с периодом роста мировой экономики. Это - возможность для Украины перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста. Надеюсь, что поддержка МВФ в предыдущие периоды была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем. Реформы позволят обеспечить Украине светлое будущее», - сказал Липтон.

В рамках расширенной программы кредитования экономики Украины EFF наше государство за последние два года получило от МВФ четыре транша кредитной помощи общим объемом 8,7 млрд долл. Согласно оптимистическим прогнозам заместителя главы Национального банка Олега Чурия, следующий транш на сумму 2 млрд долл., а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от Еврокомиссии Украина может получить до конца текущего года. Однако представители Фонда не спешат давать подобные оценки, поскольку прежде Украине необходимо качественно выполнить «домашнее задание».

Для получения следующего транша украинские власти должны провести ряд структурных реформ, начиная с ускорения приватизации, проведения земельной реформы и заканчивая активизацией борьбы с коррупцией, обеспечением верховенства права и защитой прав собственности. Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать старт масштабной пенсионной реформы.

По словам Липтона, если Украина остановится на достигнутом и приостановит проведение реформ, то существует риск, что государство вернется в исходную точку, так и не увидев положительного эффекта от уже проделанной работы по стабилизации экономики.

Аналогичного мнения придерживается и президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, который в ходе 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что реформы в Украине не должны зависеть от электорального цикла, а борьба с коррупцией и улучшение бизнес-климата должны стать основой возвращения доверия инвесторов к Украине.

«Украина не обладает роскошью откладывать реформы. Экономика нуждается в реструктуризации. Реформы не должны зависеть от электорального цикла, иначе время может быть упущено», - сказал Чакрабарти.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман выразил готовность украинского правительства продолжать движение в заданном направлении для укрепления экономики.

«Нам нужно увеличивать доходы украинских граждан. Реформа пенсионной системы, реформа управления государственной собственностью, правосудия, антикоррупционная реформа - все то, чего требует сегодня Украина и украинцы. Наша команда готова и дальше выполнять программу, ставить новые цели и задачи», - подчеркнул премьер-министр.

В ближайшее время Киев должна посетить миссия МВФ для продолжения диалога с украинскими властями. Но точная дата визита пока не известна.

«По итогу дискуссии мистера Липтона с властями (Украины - УНИАН) мы ожидаем, что миссия вернется в Украину в ближайшем будущем. Точной даты пока нет», - сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в четверг во время брифинга в Вашингтоне.

Гривня споткнулась

С конца августа - начала сентября внезапно изменился тренд национальной валюты: после продолжительного укрепления гривня начала шаг за шагом сдавать позиции.

На межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться повышенный спрос на американскую валюту на фоне достаточно слабого предложения. Особенно неспокойным днем для межбанка выдался четверг, 14 сентября. Сдержать напор покупателей помогло лишь вмешательство НБУ, которому пришлось трижды выйти на межбанковский рынок с продажей валюты. В результате - котировки доллара с утренних 26,08/26,11 гривен к концу сессии выросли до 26,15/26,18.

Желающими купить украинскую нацвалюту в тот день выступило множество крупных игроков, среди которых - УкрСиббанк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Ощадбанк.

По словам ряда экспертов, ажиотаж на «зеленый» начался после выхода на рынок банка с иностранным капиталом, который заявил о покупке около 20 млн долл., что для украинского рынка является баснословной суммой. Название банка пока не уточняют, однако, по убеждениям экспертов, эта сделка была согласована с НБУ.

Кроме того, влияние на курс оказывает поведение украинского бизнеса, который из-за своей неуверенности в стабильности курса старается заранее закупить доллар, тем самым минимизировав курсовые риски.

Еще одной причиной ослабления национальной валюты является покупка доллара под репатриацию дивидендов. По данным заместителя главы НБУ Олега Чурия, с начала 2017 года иностранные инвесторы вывели из Украины 1,1 млрд долл., а до конца года показатель вырастет до 1,4 млрд долл.

Но несмотря на совокупность этих факторов, Нацбанк ожидает умеренной волатильности обменного курса гривни нынешней осенью. Чурий сообщил, что, в первую очередь, удешевление национальной валюты было вызвано временными факторами, среди которых – получение бизнесом возмещения НДС и снижение в этой связи объемов продажи валюты, что и вызвало повышенный спрос.

При этом замглавы НБУ подчеркнул, что в скором времени украинская нацвалюта должна восстановить свои позиции, поскольку фундаментальные факторы продолжат оставаться благоприятными, тогда как традиционные осенние факторы уже играют меньшую роль, поскольку «Нафтогаз» не покупает валюту на рынке, Министерство финансов более равномерно возмещает НДС и поступает выручка от экспорта урожая.

В защиту фермера

Другим важным событием уходящей недели стало утверждение Кабмином трехлетней программы поддержки фермерства, на реализацию которой в следующем году будет направлено не менее 1 млрд грн.

Вопрос о необходимости дополнительной защиты фермеров встал ребром после того, как выяснилось, что система дотирования сельхозпроизводителей неэффективна. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что, согласно механизму господдержки, больший объем финансирования из государственного бюджета получают те аграрии, которые производят больше продукции. И государство продолжает выделять средства на поддержку крупных агропроизводителей, генерирующих многомилионные прибыли, но при этом недостаточно помогает мелким фермерам, которые по-настоящему нуждаются в финансовой помощи.

«Государство ненадлежащим образом оказывало поддержку в развитии украинского фермерства. Это - качественная украинская продукция, рабочие места на селе, а если они сочетаются еще с возможностями децентрализации, - результат будет колоссальный», - отметил Гройсман.

Правительство планирует изменить сложившуюся ситуацию с помощью новой программы, рассчитанной на 2018-2020 годы. Предполагается, что ее реализация будет способствовать росту количества фермерских хозяйств и созданию новых рабочих мест на селе.

Как сообщил первый заместитель главы Минагропрода Максим Мартынюк, в первую очередь, средства, заложенные в данную программу, будут предоставляться хозяйствам, которые занимаются животноводством, садоводством, виноградарством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Также финансирование будет направлено на реализацию программы удешевления кредитов для сельхозпроизводителей и страхование аграриев.

По словам Мартынюка, в результате реализации данной программы через три года количество рабочих мест в фермерских хозяйствах вырастет втрое, объем производства продукции животноводства и поголовье скота увеличатся в 1,5 раза, а площади под органическим производством – на 10%.

Тем временем, в Украине продолжается активная уборочная кампания. По состоянию на 15 сентября, аграрии намолотили 38,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,9 млн га при урожайности 38,4 ц/га. В частности, аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 9,7 млн га, намолотив 37,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38,8 ц/га.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Эксперты и депутаты будут обсуждать ключевые показатели одобренного правительством проекта государственного бюджета на 2018 год, Верховная Рада рассмотрит ряд важных законопроектов, среди которых - пенсионная и судебная реформы, а Госслужба статистики отчитается о результатах промышленного производства за август.

Надежда Бурбела