Виза в Украину для европейцев будет стоить 35 евро, сообщает Finance.ua.

Столько же наши соотечественники сейчас платят за шенгенскую визу.

В случае, если Украина примет решение ввести визы для граждан ЕС, цена визы для европейцев должна быть такой же, как и для граждан Украины для поездки в ЕС - 35 евро.

"Необходимо отметить, что в Соглашении об упрощенном визовом режиме между Украиной и Европейским Союзом есть запись, что в случае, если Украина примет решение ввести визы для граждан ЕС - цена визы для граждан европейского сообщества должна быть такой же, как и для граждан Украины.

Это записано в действительном Соглашении, и визы должны были бы стоить 35 евро", - говорит координатор по вопросам прессы и информации Представительства Еврокомиссии в Украине Давид Стулик.

Напомним, сейчас Украина рассматривает вопрос введения визового режима с ЕС и США. Украина ввела безвизовый режим с ЕС в 2005 году. С октября 2008 года Украина и ЕС ведут переговоры о введении безвизового режима для украинцев со стороны ЕС.

Уже прозвучала сумма, которую хотят получать с иностранцев за въезд в Украину, - около 35 евро, то есть столько же, сколько с украинцев берут за "шенген". Возможная дата возобновления визового режима - 7 мая.