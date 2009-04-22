АНОНС на 22 апреля 2009 г.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров.

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10-30 - В рамках Пятого Международного бизнес-форума «Call Centers & CRM Kyiv 2009 + Оптимизация Бизнес Решений» состоится пресс-конференция на тему: «CALL CENTERS & CRM KYIV 2009. Новый взгляд на оптимизацию бизнес решений».

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11-00 - Парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений проведет слушания на тему: «Инвестиционная политика в отрасли агропромышленного комплекса Украины: необходимость партнерства между властью, бизнесом и аграрной общественностью».

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11-00 - Состоится заседание Градостроительного совета по рассмотрению проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Сможет ли новый продукт агентства «Кредит - Рейтинг» - рейтинг депозитов - восстановить доверие населения к размещению вкладов в банках?». Вопросы: чем руководствоваться вкладчику для размещения депозита в банке; существующая ситуация и критерии присвоения рейтинга надежности банковских вкладов; дополнительные меры для повышения общего уровня доверия к банковской системе Украины. Участники: Станислав Дубко, ген.директор агентства «Кредит-Рейтинг», Сергей Стратонов, глава наблюдательного совета «Универсал Банка», Владислав Байрака, председатель правления «Банка Кипра»,Ирина Скирчук, зам.председателя правления банка «Крещатик», Александр Голубев, начальник отдела развития розничных продуктов «Энергобанка» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-25-50, (067) 803-45-77, e-mail: agolovan@credit-rating.com.ua.

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11-30 - Пресс-конференция на тему: “Открытие отделения нового формата - УкрСиббанк "Экспресс".

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12-00 - Председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный проведет заседание правления по итогам работы органов Пенсионного фонда в первом квартале текущего года. В заседании примут участие министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова и глава комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич.

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Так кому же принадлежат 11 млрд. кубометров газа?”. Участники: Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club”; Олег Соскин, директор Института трансформации общества и др..

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новый Киев: каким ему быть?» . На пресс-конференции инициаторы создания Общественного объединения «Новый Киев» презентуют свою организацию и виденье того, как вернуть Киеву будущее. Участники: Зорян Шкиряк председатель правления ОО «Новый Киев», президент Аналитического центра «Новый Киев»; Дмитрий Смаглий член правления ОО «Новый Киев», директор ООО «Юртрансконсалтинг»; Вячеслав Шамрай руководитель молодежного департамента ОО «Новый Киев», аспирант юридического факультета КНУ им. Т.Г.Шевченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления, генерального директора ОАО „АК „Киевводоканал” Ярослава Филатова. Вопросы: Причины прорывов сетей ОАО „АК „Киевводоканал”; Техническое состояние водопроводных и канализационных сетей ОАО „АК „Киевводоканал”; Финансово-экономическое состояние предприятия, долговые обязательства и социальные последствия; Механизмы выхода из ситуации, инициативы и административное регулирование. За последний месяц были три случая провала дорожного покрытия в г. Киеве, в двух из них с провалами автотранспорта. Ситуация становится опасной для киевлян (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 280-1435, 80673271722, 80673271723.

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14-30 - Пресс-конференция на тему: "Рейтинг социально ответственных компаний" по итогам рейтингового исследования откровенности и активности украинского бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, проведенного всеукраинским рейтинговым журналом "Гвардия".

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная презентации самого дешевого в Украине двухдневного туристического тура, стоимость которого 299 грн, включая проезд, питание и проживание. В пресс-конференции примут участие: городской председатель города Коростень Владимир Москаленко, генеральный директор туристической фирмы «Спутник», кандидат наук Виктор Зинченко и менеджер отдела туризма по Украине туристической фирмы «Гамалия» Татьяна Виноградова. На пресс-конференции будет дана экспертная оценка перспектив развития внутреннего туризма в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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19-00 - Пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко. Формат пресс-конференции предусматривает ответы Главы государства на вопросы аккредитованных медиа в Украинском доме, а также ответы на вопросы представителей региональных СМИ во время прямых телемостов со Львовом, Одессой и Запорожьем. В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР». Также мероприятие будет транслироваться в прямом эфире областных государственных телерадиокомпаний.

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Собрания акционеров:

* ОАО "Полтаваоблэнерго"

* банк "Форум"