Опять про мировой кризис

Если финансово-экономический кризис вскоре закончится, мы будем тосковать по нынешним мрачным пророчествам. Об этом пишет на страницах влиятельного издания "The Financial Times" председатель совета директоров инвестиционной компании "London & Oxford Capital Markets" Дэвид Марш.

Он перечисляет 16 выгодных сторон нынешнего периода. К примеру, в условиях кризиса расцвели недорогие мирные развлечения типа орнитологических прогулок, чтения книг и кружков вязания. В ресторанах и отелях много свободных мест, транспорт не перегружен, работники сферы услуг не хамят. Цены снижаются, а западные центробанки снижают учетные ставки. Вместо прогоревших магазинов, где торговали безвкусными безделушками, появляются художественные галереи. Люди укрепляют свое здоровье, так как питаются с собственного огорода и не переедают, - уверяет Д.Марш.

Глобальное потепление приостановилось, так как энергопотребление сократилось, - полагает автор статьи. Зато "когда цена барреля нефти перевалит за 100 долларов, будет сложнее держать в узде русских. О том, как поведут себя иранцы, даже думать не хочется", - отмечает Д.Марш.

По его мнению, когда экономический рост возобновится, доллар обвалится и главной валютой станет китайский ренминби, а официальным языком ЕС - китайский. "Как только все придет в норму, мы вскоре заметим зеленые росточки нового кризиса, который будет еще похлеще нынешнего. Удачи!" - подытоживает автор.

По материалам Лиги