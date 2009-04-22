ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 апреля

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Эксперты и банкиры не доверяют рейтингам» пишет о том, что украинские банки отказываются от сотрудничества с международными рейтинговыми агентствами. За последние три месяца сотрудничество с ведущими агентствами прекратили более 10 отечественных банков…

http://delo.ua/news/105260/

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«Дело» также рассказывает о проблемах приватизации облэнерго «Облэнерго: покупатели ждут уценки». Первая в этом году попытка продать государственные акции «Полтаваоблэнерго» провалилась. Как сообщили «ДЕЛУ» в Фонде госимущества, для участия в запланированных на сегодня торгах не зарегистрировался ни один участник...

http://delo.ua/news/105256/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в статье «Именем МВФ» пишет о том, что Президент Украины Виктор Ющенко готов оспорить в Конституционном суде ряд постановлений Кабмина, нарушающих права человека. В пакете с рекомендованными фондом постановлениями правительство приняло еще семь, не устраивающих главу государства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1159283

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«Коммерсантъ «Украина» сообщает в статье "Украину" ликвидировали» об исключении из госреестра крупнейшего банка-банкрота.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1159284

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Издание «Экономические известия» публикует материал «ЕБРР положит деньги в контейнеры», в котором рассказывает о строительстве нового контейнерного терминала в Одессе. Вопрос выделения средств под проект совет директоров ЕБРР рассмотрит 6 мая.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178810

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Бензин должен дешеветь» пишет о том, что судя по первым сделкам на свободном российском рынке нефти (с поставкой в мае), внутренний спрос — впервые с декабря прошлого года — может дать премию к экспорту…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/22/192446

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Газета «Известия» в статье «Не туркменским газом единым» пишет о том, что мощность нефтепровода Баку-Новороссийск будет увеличена, а уже в мае Россия и Азербайджан выйдут на конкретные договоренности и по газу.

http://www.izvestia.ru/economic/article3127612/

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«Известия» в статье «Заглушите в себе скупого рыцаря и тратьте» публикует список самых выгодных покупок в кризис.

http://www.izvestia.ru/economic/article3127661/

(УНИАН)