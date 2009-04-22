ГЛАВНОЕ на 22 апреля (день)

Хроника дня

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Финансы

Долги по зарплате с начала апреля снизились на 32,5%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабильности и системности мер для сокращения задолженности по выплатам зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Мы отмечаем системное стабильное сокращение задолженностей по заработной плате. Достаточно хорошая динамика наблюдается по всем государственным экономически активным предприятиям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, уровень задолженности по выплате зарплат в государственном секторе сократился с начала апреля на 32,5%, а на предприятиях частной формы собственности – на 26,5%. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такая динамика сокращения задолженности стала результатом эффективных и совместных мер правительства и Генеральной прокуратуры Украины.

«Это является свидетельством того, что мы шаг за шагом, очень тяжело в очень сложных условиях «выздоравливаем» от влияния мирового финансового кризиса. Это мы наблюдаем по многим параметрам, но в то же время, я должна это говорить с очень умеренным оптимизмом, поскольку мировой кризис продолжается, он продолжает поглощать все новые и новые страны, и поэтому то, что мы сейчас видим улучшение ситуации, говорит о том, что антикризисные меры правительства дают свои результаты», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, общаясь сегодня с журналистами перед заседанием правительства, сообщила, что задолженность по выплате зарплаты в государственном секторе в апреле сократилась на 144 млн. грн. - до 268 млн. грн.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что правительство на заседании 29 апреля подведет итоги выполнения поручений Ю.ТИМОШЕНКО по сокращению и ликвидации задолженности по выплате зарплат в государственном секторе. «Дата подведения итогов перенесена на 29 апреля, поскольку данные Госкомстата будут у нас только 27 апреля. Мы должны пользоваться официальными, а не оперативными данными об уровне задолженностей», - сказала министр труда.

В ПФ в І квартале поступило 33,4 млрд. грн.

В первом квартале 2009 года поступления в бюджет Пенсионного фонда составили 33,4 млрд. грн., в частности, собственные поступления – 22,5 млрд. грн. (111% плановых показателей), что на 600 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ.

По его словам, общий объем расходов на выплаты пенсий в январе-марте т.г. составил 40 млрд. грн., что на 6,7 млрд. грн. больше, чем в январе-марте 2008 года.

По состоянию на 1 апреля 2009 года средний размер пенсии составлял 912,81 грн., что на 135 грн. больше, чем на 1 апреля прошлого года.

А.ЗАРУДНЫЙ отметил, что по итогам первого квартала Пенсионный фонд обеспечил своевременные выплаты всех пенсионных обязательств государства. Основными проблемами по наполнению бюджета фонда он назвал увеличение количества случаев выплаты зарплат «в конвертах».

По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Банк «Надра» завершил I квартал с убытком

Убыток банка «Надра» за первый квартал 2009 года составил 0,558 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Активы банка за январь-март т.г. уменьшились на 8,1% и на 31 марта 2009 года составили 28,074 млрд. грн., обязательства – на 6,7%, до 26,793 млрд. грн., собственный капитал – на 30%, до 1,281 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка с начала года не изменился и остался на уровне 390,363 млн. грн.

По данным правительства и Нацбанка, банк «Надра» находится в списке на рекапитализацию при участии государства.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,10 грн. По сравнению с 21 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного повысился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,06 грн., по продаже – 8,07-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,37 грн., продают – по 10,62 грн., курсы незначительно понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,46 грн., по продаже – в пределах 10,50-10,80 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился по сравнению с 21 апреля и составляет в среднем 0,2214/0,2448 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,210-0,233 грн., по продаже – 0,236-0,260 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,10 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,40 грн., продажи – 10,61 грн., курсы немного понизились по сравнению с 21 апреля.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 21 апреля и составляет 0,2207 грн., курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2471 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 22 апреля, составляет 7,70, к евро – 9,95764, к российскому рублю – 0,22578.

Транспорт

Кабмин нашел средства на достройку трех самолетов

Правительство приняло ряд решений, реализация которых позволит обеспечить поступление около 1 млрд. грн. на авиационные предприятия Украины для достройки самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ во время брифинга в Кабинете министров.

По его словам, правительство имеет договоренность с «Укрэксимбанком» о предоставлении кредита Харьковскому авиационному заводу на сумму 383 млн. грн. и Киевскому заводу «Авиант» на сумму 343 млн. грн.

Также есть решение о выделении из Стабилизационного фонда Украины 160 млн. грн. Харьковскому авиационному заводу, 90 млн. грн. заводу «Авиант». Кроме того, 10 млн. грн. будут выделены ГП «Завод 410 гражданской авиации».

По словам министра, эти средства позволят обеспечить достройку до конца года трех самолетов Ан-174 на Харьковском авиационном заводе и одного самолета Ан-148 – на заводе «Авиант».

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что недостроенных самолетов на Харьковском авиационном заводе девять, а на заводе «Авиант» – пять.

Тимошенко: авиаотрасль уничтожил Янукович

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет предыдущее правительство, которые возглавлял лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, в умышленном уничтожении авиационной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, представляя результаты проверки Главного контрольно-ревизионного управления финансово-хозяйственной деятельности Харьковского авиационного завода и Киевского авиационного завода «Авиант».

«Я надеюсь, что после президентских выборов… придет тот президент, который сможет, наконец, назначить настоящих силовиков, которые ничего не разворовывают, которые никого не крышуют. Я убеждена, что такие люди, как два директора этих авиационных заводов, будут отвечать по закону и достаточно жестко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что бывший директор Харьковского авиационного завода Павел НАУМЕНКО занимался отмыванием кредитных и бюджетных средств, выделяемых на развитие отрасли.

В частности, по ее словам, таким образом, из оборота Харьковского авиационного завода были выведены 1 млрд. 750 млн. грн., а завода «Авиант» - около 1 млрд. грн. При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что руководители обоих заводов были назначены правительством В.ЯНУКОВИЧА.

«То, что происходило на этих заводах, происходило на глазах и у силовых структур, и на глазах бывшего премьер-министра ЯНУКОВИЧА, поскольку это его люди. Деньги, которые выделялись из бюджета, в том числе, я убеждена, и с его ведома, выводились на разные предприятия не известно чьих собственников», - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате непрофессиональных действий бывших директоров авиационных заводов были сорваны все международные контракты по сборке самолетов. «Нынешнему правительству приходится преодолевать тот кризис, который остался после правления правительства ЯНУКОВИЧА, и тот, который сегодня усилен мировым глобальным кризисом», - пояснила она.

«Партия регионов рассказывает о том, что они неплохие антикризисные менеджеры, что они единственные, кто может вывести страну из кризиса, но в то же время, каждая отрасль, которую мы сегодня рассматриваем и пытаемся помочь, свидетельствует о том, что именно в период пребывания во власти ЯНУКОВИЧА (в должности премьер-министра), все его команды на всех должностях, шло масштабное разграбление всех отраслей Украины», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабмин выделил на дороги 6,4 млрд. грн. Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2009 году и объемы их финансирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Из спецфонда Госбюджета предлагается выделить 2 млрд. 623 млн. 027,7 тыс. грн. на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного и местного значения. При этом планируется построить и реконструировать в целом 329,4 км дорог. На капитальный ремонт дорог общего пользования государственного и местного значения планируется выделить 3 млрд. 730 млн. 534,5 тыс. грн. При этом капремонт проведут на 669,08 км автодорог.

Кабмин разрешил «Укравтодору» осуществлять в случае необходимости перераспределение средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, в пределах общих объемов финансирования, утвержденных этим распоряжением.

Минтранс утвердил план развития порта «Южный»

Министерство транспорта и связи Украины утвердило План развития государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» до 2015 года с перспективой полного развития порта до 2025 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, план разработан портом «Южный» и ГП «ЧерноморНГИпроект».

В министерстве отмечают, что за 30 лет существования порта это первый стратегический документ, инициированный и утвержденный Минтрансом, который определяет направления последующей деятельности предприятия. В частности, планом предусмотрено развитие территорий порта за свой счет и с возможностью привлечения инвесторов. Также в соответствии с планом развития предусматривается реализация инвестиционных проектов на землях, прилегающих к акватории порта, при обязательном условии строительства и последующей эксплуатации причальных сооружений портом.

План предусматривает увеличение до 2015 г. пропускной способности порта до 82 млн. тонн в год, увеличение глубин до 19 м, строительство новых технологических универсальных и специализированных перегрузочных комплексов, обновление судов портового флота.

Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту.

90% транзитных грузов поступает из России, Молдовы, Казахстана, Белоруссии. Основные направления перевозок: Черноморский и Средиземноморский бассейн, страны Ближнего Востока; Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США.

Строительство

Государственное ипотечное учреждение продаст облигаций на 1 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 23 апреля текущего года проведет на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) аукцион по открытому (публичному) размещению облигаций ГИУ на общую сумму 1 млрд. грн.

Об этом говорится в письме ГИУ коммерческим банкам № 1843-2 от 21 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

ГИУ планирует разместить облигации третьего, четвертого, пятого, шестого выпусков сроком обращений пять лет и облигации седьмого выпуска со сроком обращения семь лет.

Максимальная доходность облигаций ГИУ для всех серий третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого выпусков составит 12,1% годовых в гривне. Размещение облигаций осуществляется путем проведения торгов по технологии одностороннего аукциона. Критерии аукциона – ценовые условия продажи облигаций. Тип заявок – конкурентные. Размер лота – 200 штук облигаций каждой серии. Количество лотов – 50 штук.