Почти половина россиян ожидает скорого банковского кризиса - опрос

Исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывает, что граждане РФ довольно высоко оценивают вероятность появления в стране банковского кризиса, а то и вовсе полагают, что он уже наступил, сообщает Прайм со ссылкой на результаты опроса.

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По мнению опрошенных изданием экспертов, на это повлияли проблемы в банке "Югра".

ВЦИОМ проанализировал, как политика ЦБ РФ по расчистке банковского сектора влияет на опасения граждан страны потерять свои сбережения в финансовых структурах. Итак, 44% респондентов допустили возможность возникновения банковского кризиса в РФ в ближайшие два-три года.

Из этого числа граждан банковский кризис, дефолт, потерю вкладов и сбережений в скором времени видят вполне вероятным 29% опрошенных (в 2013 году так отвечало 50%), еще 15% оценивают ситуацию в российских банках еще более критично: кризис "почти наверняка произойдет или уже происходит". При этом в июле ВЦИОМ сообщал, что доверие респондентов к банкам и кредитам по отношению к лету прошлого 2016 года выросло.

В последнем исследовании большинство опрошенных были осведомлены об отзывах лицензий у ряда банков, которые происходили в последние годы (67% респондентов), но более детально за ситуацией наблюдали только 14%. Среди держателей банковских вкладов эта доля выше - 25%.

Опрос показал также, что общая доля граждан, у кого есть вклады в банках, за последние годы остается почти неизменной: по состоянию на 2017 год - 26% респондентов, на 2013-й - 28%. А вот опасения в связи с потерей вклада высказывают 39% держателей счетов в этом году против 38% в 2013-м. 60% опрошенных таких опасений не имеют.

В опросе ВЦИОМ приняли участие в августе 1200 респондентов по всей стране.