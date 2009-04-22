Вопрос о возможном роспуске ВР должен решать исключительно КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен в своих действиях относительно возможного роспуска парламента руководствоваться исключительно решением Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент в очередной раз выразил убеждение, что введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками сделает работу парламента более эффективной. По его словам, в случае введения такой системы в новую Верховную Раду попадет одна шестая или одна восьмая депутатов из ее нынешнего состава.

Тем не менее, по словам В.ЮЩЕНКО, для проведения парламентских выборов, в частности, досрочных выборов, нужна правовая основа.

Он напомнил, что несколько месяцев назад обратился в КС по поводу незавершения формирования парламентской коалиции, формирования правительства и назначения премьер-министра.

Президент убежден, что «решение КС может быть основой дальнейших действий».

В.ЮЩЕНКО добавил, что без решения КС никакие его дальнейшие инициативы, в частности, что касается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов, являются нецелесообразными.