Курс НБУ на 23.04.09

Официальный курс НБУ на 23.04.09100 USD США – 770.0000 (22 апреля – 770.0000) 100 EUR – 996.9190 (22 апреля – 995.7640) 10 RUR – 2.2607 (22 апреля – 2.2578) Учетные курсы банковских металлов на 23.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68145.00 (22 апреля-68433.75) 961 XAG 10 Серебро-933.24 (22 апреля-934.78)962 XPT 10 Платина-89243.00 (22 апреля-90167.00) 964XPD10 Палладий-17325.00(22 апреля-17479.00)

Официальный курс НБУ на 23.04.09 100 USD США – 770.0000 (22 апреля – 770.0000) 100 EUR – 996.9190 (22 апреля – 995.7640) 10 RUR – 2.2607 (22 апреля – 2.2578) Учетные курсы банковских металлов на 23.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68145.00 (22 апреля-68433.75) 961 XAG 10 Серебро-933.24 (22 апреля-934.78) 962 XPT 10 Платина-89243.00 (22 апреля-90167.00) 964XPD10 Палладий-17325.00(22 апреля-17479.00)

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