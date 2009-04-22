ГЛАВНОЕ на 22 апреля (вечер)

Макроэкономика

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. – с 6% до 8%, и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%.

Об этом сказано в отчете МВФ, обнародованном на официальном сайте организации.

Согласно данным отчета, в то же время, прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО надеются, что очередной пересмотр программы (Меморандума) о сотрудничестве с Международным валютным фондом в мае с.г. пройдет успешно и Украине удастся получить третий транш кредита «stand-by» в конце мая-начале июня.

Об этом говорится в письме от 15 апреля с.г., направленном Директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ от Президента и премьер-министра Украины, главы Национального банка и и.о. Министра финансов Украины, копией которого располагает УНИАН(Ниже размещены текст письма главе МВФ и таблицы-дополнения к меморандуму о сотрудничестве).

В частности, в письме отмечается, что откорректированная во время апрельского, первого пересмотра программа сотрудничества «облегчит процесс приспособления к большим внешним шокам, которых испытывает наша страна, а также поможет в решении проблем финансового сектора».

«Мы убеждены в том, что экономическая политика и мероприятия, изложенные в Меморандуме, который прилагается, являются адекватными тому, чтобы обеспечить выполнение целей программы, однако, в случае необходимости мы будем готовы принять дополнительные меры в области экономической политики для того, чтобы не допустить отклонения программы от определенного курса», - говорится в письме.

В письме украинская сторона просит в ходе корректировки программы сотрудничества смягчить ряд требований к Украине, а также информирует МВФ о своих планах полностью отменить действие 13% надбавки к ввозной пошлине на импорт, которая сегодня действует на автомобили и холодильники.

Не только в правительстве Украины, но и среди экспертов надежду на более скорый и успешный пересмотр программы сотрудничества связывают с тем, что основные спорные вопросы фактически сняты в ходе первого пересмотра документа, который в середине апреля совместно с правительством и Нацбанком в Киеве провела миссия МВФ. В ходе второго пересмотра, который по графику начнется в середине мая – фактически сразу после ожидаемого решения Совета директоров МВФ о выделении второго транша кредита, главным вопросом будет процесс рекапитализайии семи коммерческих банков (Укрпромбанк», Банк «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», Банк «Финанси и Кредит», «Имэксбанк» та Банк «Киев»).

По словам и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, нет оснований ожидать, что процесс рекапитализации этих банков будет сорван. Он уверен, что подготовка к получению третьего транша кредита пройдет быстро успешно и таким образом удастся войти в ранее составленный график предоставления Украине финансовой помощи от МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества, планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд.SDR), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.

Согласно ноябрьского решения МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. долларов США долл, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Согласно первоначальному графику, второй транш планировалось предоставит после пересмотра программы в середине февраля в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд.SDR – в середине мая.

Финансовый рынок

На специальном аукционе, который состоялся сегодня, Национальный банк Украины продал 29,253 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 42 банка.

Совет НБУ утвердил отчет о смете Нацбанка Украины за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО в среду на пресс-конференции.

По его словам, сумма превышения доходов над расходами НБУ в прошлом году составила 7,995 млрд. грн.

«НБУ почти в полном объеме выполнил свои обязательства перед Государственным бюджетом», - сказал П.ПОРОШЕНКО, уточнив, что на сегодняшний день уже почти вся сумма превышения доходов над расходами, за исключением 54 млн. грн., перечислена в Госбюджет.

По его словам, 1 млрд. грн. из указанной суммы превышения доходов над расходами будет использован для увеличения средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом, на сегодняшний день Фонд аккумулировал средства в сумме 4,430 млрд. грн.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers подтвердила высокое качество международных резервов, которые имел Национальный банк Украины по состоянию на 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

«Все активы, которые входят в состав международных резервов, размещены у контрагентов, кредитный рейтинг которых не ниже категории А, имеют 100%-ю ликвидность и полностью отвечают требованиям действующего законодательства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также сообщил, что все ценные бумаги нерезидентов в структуре резервов не являются ни просроченными, ни обесцененными. Возмещение по ним ожидается в очень короткий срок. В отчете PricewaterhouseCoopers никаких замечаний по поводу состояния золотовалютных резервов Нацбанка Украины нет.

Акционеры ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) решили увеличить уставный капитал на 1 млрд. 125 млн. 982,975 тыс. грн. - до 6 млрд. 810 млн. 865,1 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе банка, на общем собрании акционеров КБ «ПриватБанк» присутствовали представители акционеров, а также представитель Национального банка Украины.

На собрании были утверждены отчеты правления банка, наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии, баланс за 2008 год, а также основные направления деятельности на 2009 год. Работа руководящих органов общества (ЗАО КБ «ПриватБанк») признана удовлетворительной.

В первом квартале текущего года «Первый украинский международный банк» получил убыток в 119,759 млн. гривень по сравнению с 16,082 млн. гривень чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка уменьшились на 7%, и на 1 апреля составили 18,551 млрд. грн., обязательства – на 9% – до 15,189 млрд. грн., собственный капитал - на 3% - до 3,362 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в первом квартале т.г. не изменялся и на 1 апреля составил 3,362 млрд. грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.

Согласно информации компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0440/8,0865 грн., к 11:00 сузился спрэд – 8,0500/8,0850 грн., и к 12:00 установились на уровне 8,0575/8,0750 грн. К закрытию ценовые уровни повысились до 8,0625/8,0775 грн.

В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,80 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2350/0,2370 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2354/0,2372 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2370/0,2380 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,94 рублей (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2903/1,2905 долл., а к 15:10 выросли до 1,2943/1,2945 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3770/10,4380 грн., к 11:00 цены ушли вверх – 10,3970/10,4480 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,4300/10,4555 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 22 апреля – 770.0000)

100 EUR – 996.9190 (на 22 апреля – 995.7640)

10 RUR – 2.2607 (на 22 апреля – 2.2578)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» (относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 19 марта.

Данным законом предусмотрено определение термина «энергопоставщики» включением в их возможные функции также экспорта электрической энергии.

Кроме того, законом устанавливается, что доступ к мощностям межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии предоставляется на условиях аукциона на срок не больше одного года.

Порядок проведения аукциона утверждается правительством.

Энергопоставщики для экспорта электрической энергии закупают необходимые объемы электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Украины по цене, не ниже оптовой цены, сформированной на рынке. Передача электрической энергии, предназначенной для экспорта, осуществляется на основании договора с лицензиатом, который осуществляет передачу электроэнергии межгосударственными электросетями.

Также предусматривается обязательство лицензиата, который осуществляет передачу этой энергии, ежеквартально обнародовать информацию, касающуюся мощностей межгосударственных электрических сетей, их текущей загрузки, а также свободной мощности этих сетей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине и России необходимо совершенствовать отношения в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«К сожалению, я уверен, что к теме газовых отношений нужно возвращаться», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что эти отношения должны быть более открытыми и публичными и строиться на «ясных принципах».

«Я уже четыре года повторяю, что мы не просим никаких льгот, мы хотим рыночных условий, ясных и понятных. Только рыночные условия минимизируют политическое влияние», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня в газовых отношениях между Украиной и Россией доминирует политическая составляющая. «Мы должны, Украина и Россия, найти такой режим отношений, который бы засвидетельствовал перед нашими западными партнерами, что мы имеем такую корреспондентскую пару, которая является наиболее ответственной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза. Мы должны дышать стабильностью, взаимно дышать стабильностью, тогда мы интересны будем. Если нет, безусловно, будут появляться варианты не на пользу России и не на пользу Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Министерство топлива и энергетики Украины рекомендовало компаниям, эксплуатирующим теплоэлектроцентрали, в среднем в 2 раза снизить уровень выработки электроэнергии на летний период.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ со ссылкой на итоги сегодняшнего совещания в министерстве.

По его словам, такая рекомендация вызвана необходимостью максимальной загрузки атомных и тепловых блоков (ТЭС) на фоне профицита предложения электроэнергии в энергосистеме.

«Рекомендация принята для того, чтобы загрузить атомные и тепловые блоки, электроэнергия которых на порядок дешевле генерируемой на ТЭЦ», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, с понедельника, 27 апреля, уровень электрической мощности работы теплоэлектроцентралей будет строго регламентироваться диспетчерскими командами НЭК «Укрэнерго». При этом, в случае превышения уровня мощности, доведенного оператором до ТЭЦ, могут применяться штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии регулятором.

Сегодня Апелляционный суд Днепропетровской области отменил решение Жовтневого районного суда Днепропетровска от 20 января 2009 года об амнистии трех экс-руководителей ОАО «Днепрогаз».

Речь идет о генеральном директоре Игоре ИВАНКОВЕ, его заместителе Максиме СОРОКИНЕ и главном инженере Сергее БАЧУРИНЕ, которым инкриминировалась служебная халатность по факту взрыва газа в жилой многоэтажке, который произошел в областном центре 13 октября 2007 года, сообщил корреспонденту УНИАН адвокат пострадавших вследствие взрыва жителей дома Дмитрий ПОПОВСКИЙ.

По его словам, апелляционный суд направил уголовное дело в отношении трех указанных экс-руководителей «Днепрогаза», возбужденного по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, на новое рассмотрение в Жовтневый райсуд.

Д.ПОПОВСКИЙ заметил, что сегодня в апелляционном суде была зачитана только результативная часть судебного решения, никаких комментариев судьи не предоставили.

Адвокат отметил, что пострадавшие от взрыва газа не согласились с амнистией бывших руководителей ОАО «Днепрогаз» и подали апелляцию на решение Жовтневого районного суда.

Новости для киевлян

ОАО «АК «Киевводоканал» не исключает возможности перехода на почасовую подачу воды. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления – гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ.

«Через две недели может быть ситуация, при которой вода в городе будет подаваться почасово», - отметил он.

По словам Я.ФИЛАТОВА, причиной этого является катастрофическая ситуация с финансированием необходимых работ в компании.

При этом он отметил, что сети компании изношены, растет аварийность и уровень задолженности.

«Катастрофически растет задолженность перед «Киевэнерго», на сегодня она составляет 573 млн. грн. Понимая необходимость платить за это, - а мы не в состоянии – не понятно, что в ближайшее время предпримет руководство этой компании по отношению к «Киевводоканалу». Скорее всего, будет отключение наших насосных станций, агрегатов, и опять же в этой ситуации возможна даже не почасовая, а полная остановка водоснабжения города», - заявил Я.ФИЛАТОВ.

При этом он высказал надежду, что завтра на сессии Киевсовета будет принято решение об увеличении тарифов, которое не решит проблему, однако немного улучшит ситуацию.

«На сегодня даже тот тариф, который претерпел всяческие проверки, согласования, необоснованную критику и пр., недостаточен для того, чтобы покрыть себестоимость. Но даже принятие этого тарифа депутатами на завтрашней сессии позволит нам как-то выдержать ситуацию в рамках, не допустить, чтобы киевляне почасово получали воду», - отметил глава «Киевводоканала».

По его словам, решением вопроса нормального водоснабжения города является либо экономически обоснованный тариф, либо компенсация городом из бюджета разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом, утвержденным инспекцией по ценам в прошлом году.

«На сегодняшний день эта разница (в тарифах – УНИАН) достигла 570 млн. грн. В прошлом году было предусмотрено 179 млн. грн. (компенсации разницы – УНИАН), предприятие получило 22 млн. грн. В этом году в бюджет заложили 420 млн., в 1-м квартале предприятие не получило ни копейки», - сообщил Я.ФИЛАТОВ.

По его словам, экономически обоснованным является тариф 4 грн. 70 коп. за 1 куб. м холодной воды.

Большая часть столицы в ближайшие дни может остаться без горячей воды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АК "Киевэнерго", которая ссылается на слова коммерческого директора компании Сергея ЧЕХА.

«Отопительный сезон окончился, но из-за неурегулированности тарифных вопросов, проблемы до сих пор остались нерешенными. Сегодня «Киевтрансгаз» предупредил АК «Киевэнерго» о снижении давления газа для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - а это подача горячей воды большей части столицы», - заявил С.ЧЕХ.

По информации «Киевэнерго», 21 апреля из-за долга компании перед ДК «Газ Украины» в размере 473 млн. грн. была отключена от газоснабжения районная котельная «Днепроводская». Поскольку подача газа в котельную была прекращена, оборудование автоматически отключило работающий котел. Без горячего водоснабжения остались 29 жилых домов и 8 ведомственных сооружений Оболонского района по улицам Днепроводская, 8 Марта, Джерельная, пер. Джерельный. Школа и детсад, которые обслуживаются котельной Днепроводская, кроме горячего водоснабжения остались также без отопления.

Компания напоминает, что объекты социальной сферы должны быть обеспечены теплом, несмотря на окончание отопительного сезона, пока руководители этих заведений не обратятся с соответствующим заявлением о прекращении отопления.

Главной причиной сложившейся ситуации является значительный разрыв между затратами «Киевэнерго» на производство тепла и горячей воды и утвержденными городской властью тарифами. Вследствие значительной задолженности городского бюджета энергокомпания не может оплатить 473 млн. грн. газопоставщикам, отмечают в «Киевэнерго».

У компании напоминают, что 3 ноября прошлого года из-за отсутствия лимитов газа Киевоблгаз уже прекращал газоснабжение РК «Днепроводская». Тогда после остановки котельной на протяжении суток 27 жилых домов, средняя школа и дошкольное детское заведение остались не только без горячего водоснабжения, но и без центрального отопления.

В Киевской городской государственной администрации опровергают информацию о намерениях отключать от канализации злостных должников за коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, столичная власть не принимала никаких распоряжений о применении мер влияния на должников по оплате коммунальных услуг в виде ограничения предоставления отдельных услуг, в частности водоотвода.

Согласно статистическим данным, киевляне оплачивают коммунальные услуги почти стопроцентно, в отличие от жителей многих других городов Украины. Сейчас в столице количество злостных неплательщиков составляет всего 0,7%. Благодарная киевлянам за такое добросовестное отношение к своим обязательствам, городская власть в прошлом году положила начало программе поддержки и поощрения добросовестных плательщиков, заметили в пресс-службе КГГА.

«Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не впадать в крайности, то есть применение отключений от жилищно-коммунальных услуг и тому подобное. Мы будем внедрять дифференцированный подход, что позволит защитить особо уязвимые слои населения. Все граждане, которые не могут своевременно уплатить всю сумму задолженности, будут иметь возможность заключить предусмотренный действующим законодательством договор о реструктуризации долга с жилищно-эксплуатирующей организацией. При условии заключения такого договора никакие санкции не могут быть применены», – отметил и.о. директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Станислав КАПЛУНЕНКО.

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