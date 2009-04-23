ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Олимпийский» подорожал еще на 700 миллионов» пишет о том, что проект реконструкции главной спортивной арены страны снова подорожал. Вместо запланированных 2,1 миллиарда грн. в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта теперь требуют от правительства 2,8 миллиарда. Глава ведомства Юрий Павленко заявил «Делу», что прежние расчеты устарели и теперь общую сумму финансирования следует существенно увеличить…

http://delo.ua/news/105341/

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Также «Дело» в статье «Жеваго выбил для своего банка льготу» пишет, что правительство и акционеры банка «Финансы и Кредит» договорились о доле акций банка, которую получит государство в обмен на финансовую помощь. Источник «Дела» в Экспертно-аналитическом совете Кабмина по вопросам участия государства в капитализации банков сообщил, что в обмен на вливание в капитал банка «Финансы и Кредит» 2,1 миллиарда грн. правительство станет собственником 60%+1 акция финучреждения. Кроме того, еще 15% акций банка Кабмин получит в управление. Таким образом, правительству формально удастся соблюсти основной критерий рекапитализации — государство предоставляет финансовую помощь в обмен на контроль над 75%+1 акция банка…

http://delo.ua/news/105345/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Рекапитализация на жестких условиях» пишет о том, что Всемирный банк определил перечень условий, которые должна выполнить Украина для получения кредита в 750 млн. долл. на поддержку финансового сектора. Чтобы уже в мае госбюджет получил первый транш, необходимо усовершенствовать процедуры ликвидации и рекапитализации банков, а также реформировать систему госгарантий депозитов. Эксперты считают, что банк может выделить Украине кредит и на более мягких условиях…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1159721

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк забыл о моратории» пишет о том, что Совет Национального банка предложил механизм стимулирования притока депозитов в банковскую систему. С 1 мая регулятор должен будет снять все ограничения по досрочному изъятию депозитов физическими лицами. Банкиры считают, что такая норма повысит доверие к банковской системе, но спрогнозировать ее последствия очень сложно...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1159742

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Издание «Экономические известия» подает материал «Акции обесценивают золото», в котором говорится, что фондовые рынки, растущие последнюю неделю ускоренными темпами, позитивно повлияли на результаты деятельности большинства институтов совместного инвестирования. Доллар США и золото за прошедшую неделю несколько подорожали, но на месячном промежутке их цена снизилась, поэтому депозиты в этих активах за месяц потеряли 0,69% и 1,72%, соответственно…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178809

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Газета «Сегодня» публикует материал «Доллар стабилен, а вот евро падает», в котором пишет, что доллар радует украинцев своей стабильностью. Более того, в среду НБУ снизил курс евро с 10,05 до 9,95 грн. Правда, эксперты говорят, что это связано с тем, что евро теряет позиции на мировых рынках, и нам его резкое падение не грозит…

http://www.segodnya.ua/news/14047186.html

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«Газета по-киевски» в материале «Харьковчан обдурили на Пасху» пишет о том, что проезд в общественном транспорте в Харькове подняли 18 апреля, в преддверии Пасхи, чтобы у народа не было времени осмыслить это и дать свою оценку действиям руководства города…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/04/23/072957.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Битва за нефть» пишет о том, что ТНК-BP призналась в интересе к Sibir Energy. Она готова покупать акции компании по цене в 2,5 раза выше последних рыночных котировок. Впрочем, на Sibir Energy есть другой претендент. Возможно, это «Роснефть» или «Газпром нефть»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/23/192674

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Издание «Известия» подает материал «Нефть развернули на восток», в котором пишет о том, что путь к получению российскими компаниями китайского кредита в 25 миллиардов долларов открыт - все необходимые для этого документы во вторник в Пекине в рамках четвертого раунда энергодиалога подписал вице-премьер Игорь Сечин. Главное условие и, собственно, цель этого кредита - начало масштабных поставок в Китай российской нефти. По сути речь идет о переориентации Россией экспортных маршрутов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127734/

(УНИАН)