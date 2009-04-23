АНОНС на 23 апреля 2009 г.

10-20 - Президент Украины В.Ющенко и К.Ющенко встретятся с Генерал-губернатором Канады господином Же.-Д. Лафондом.

12-00 - встреча Президента Украины и Генерал-губернатора Канады с представителями СМИ.

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10-00 - Состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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10-00 - В рамках круглого стола на тему: «Повышение конкурентоспособности Украины - Партнерство между властью и бизнесом» Американская торговая палата представит аналитический материал «Сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины».

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12-00 - Брифинг представителей Минрегионстроя, Главархитектуры г.Киева, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, ГП НСК "Олимпийский", компании-генподрядчика GMP (Германия), адаптера АБ "Ю. Серегин" по поводу проекта реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК «Олимпийский».

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10-00 - Пресс-конференция членов Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА) на тему "Влияние закона "О коллекторской деятельности" на выполнение банками своих обязательств перед вкладчиками".

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11-00 - Состоится Всеукраинское собрание объединений промышленников, предпринимателей и работодателей Украины. Участники: президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей Анатолий Кинах, зам.главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, первый зам.министра финансов Игорь Уманский, председатель ГНАУ Сергей Буряк, председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко, председатель Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко и др..

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11-00 - В Киевском городском центре занятости состоится пресс-конференция на тему: «Государственная служба занятости: реалии настоящего» при участии министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой и директора Государственного центра занятости, руководителя исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимира Галицкого..

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11-00 - Состоится Всеукраинское совещание председателей первичных организаций Профсоюза работников угольной промышленности Украины и Пленум ЦК профсоюза, которые рассмотрят выполнение требований, выдвинутых Профсоюзом угольщиков органам власти 27 февраля 2009 года.

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11-00 - Состоится брифинг первого заместителя начальника Главного управления по вопросам защиты прав потребителей КГГА Анатолия Гудзия на тему: «Проблемные вопросы на потребительском рынке города».

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Защита прав потребителя в условиях финансового кризиса”. Приглашены: Павел Пастушенко, директор Департамента потребительской политики и рекламы Госпотребстандарта; Олег Дунаевский, начальник Главного Киевского городского Управления по делам защиты прав потребителей и др..

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная началу внедрения в Украине Европейской Хартии для малых предприятий и деятельности проекта, который реализуется при финансовой поддержке ЕС. Проект является свидетельством дальнейшего сотрудничества Правительства Украины и ЕК в рамках Диалога ЕС и Украины по вопросам государственной политики развития предпринимательства. Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства является главным бенефициаром Проекта. Участники: Григориос Концоглу, координатор проекта, отдел экономического развития и инновационной политики Представительства ЕК в Украине; Александра Кужель, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и Предпринимательства; Шейн Маколи, руководитель группы экспертов Проекта «Поддержка разработки и внедрения Европейской хартии для малых и средних предприятий в Украине» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 279-35-23.

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13-00 - Пресс-конференция на тему: "Последняя Пасха с украинским кагором: почему Министерство экономики заставляет виноделов искусственно повышать цены для украинских потребителей?". Участники: директор Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Петренко, главный специалист отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства аграрной политики Украины Сергей Чинуша и др..

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинские водители против “всевидящего ока ГАИ”. Речь пойдет о начатом в Харькове судебном процессе о запрещении использования технического прибора “Визир” для определения ответственности водителей за превышение скорости. Может ли “Визир” ошибаться? Чем предопределены ошибки? Может ли техническая несостоятельность прибора быть подтверждена юридически? В ходе пресс-конференции группа практикующих в этой сфере адвокатов и экспертов предоставит юридическую, консультативную и документальную оценку существующей ситуации. К участию приглашены: адвокаты - Юрий Аксенов, Артем Лихвар, Константин Куц, эксперт - Роман Павлович (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-00- В Государственном комитете Украины по земельным ресурсам состоится заседание пресс-клуба на тему: «Обратная связь: о чем свидетельствует анализ обращений граждан» при участии зам.председателя Госкомзема Д.Завтура, начальника Госземинспекции О.Нечипоренко, руководителей структурных подразделений Госкомзема. .

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14-00 - В Клубе Кабинета Министров состоятся Общественные слушания по вопросам госзакупок. В заседании примут участие: министр экономики Б.Данилишин, председатель Госкомпредпринимательства А.Кужель, председатель Совета предпринимателей при КМУ О.Продан, народные депутаты Украины.

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14-30 – в УНИАН состоится презентация результатов социологического исследования «Повышение эффективности работы “Укрзалізниці” в условиях кризиса», проведенного Консорциумом «Менеджмент Консалтинг Групп». Вопросы: Насколько дальновидной является действующая система тарифообразования на железной дороге? Как повлияет предоставление скидок для отдельных отраслей экономики и мораторий на рост грузовых тарифов в соответствии с меморандумом взаимопонимания на общее развитие “Укрзалізниці”? Как повлияет сохранение моратория на подготовку пассажирского сектора “УЗ” к Евро-2012? и другие. Участники: Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Дмитрий Громаков, руководитель социологической группы Консорциума «МКГ»; Елена Коваленко, социолог-аналитик Консорциума «МКГ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8-044-490-73-71, 8-067-697-89-57.

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14-30 - Пресс-конференция на тему: «Смогут ли миллиарды от государства помочь достроить жилье в условиях кризиса в Украине? Как будут реализовываться эти проекты?». Участники: Игорь Лысов, народный депутат Украины, почетный президент БК "Лико-холдинг"; Михаил Голица, зам. председателя КГГА, начальник ГУ жилищного обеспечения и др..

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14-30 - Пресс-конференция председателя Представительства Еврокомиссии в Украине, Посла Жозе Мануеля Пинту Тейшейры на тему: “Представление регулярного отчета относительно Украины в рамках Европейской политики соседства“

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14-30 - Пресс-конференция на тему: "Выплаты по облигациям City.com: реалии и перспективы" с участием генерального директора City.com Андрея Колодюка.

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15-00 - Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с Генерал-губернатором Канады Микаель Жан.

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17-00 - Круглый стол на тему: “Международные антикризисные мероприятия и украинские решения”. Приглашены: Александр Сугоняко (Ассоциация украинских банков), Зоя Борисенко (НаУКМА), Сергей Бабак и Нина Чала (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты, ICC Ukraine) и др..

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Собрания акционеров:

* ОТП Банк

* Энергобанк