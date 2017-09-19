Из России хочет уйти еще один иностранный банк - СМИ

Шведская финансовая группа Nordea Group рассматривает возможность продажи своего актива на территории России – «Nordea банка». Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Как рассказали собеседники издания, акционеры шведского банка с начала текущего 2017 года ведут активные переговоры с потенциальными инвесторами по этому активу.

Один из источников подчеркивает, что продать такой крупный актив сразу в нынешней ситуации будет сложно. Особенно - учитывая ожидания владельцев банка по стоимости актива. В связи с этим Nordea Group допускает продажу портфеля кредитов банка вместо полноценной сделки по продаже финансовой структуры.

Группа ведет переговоры о возможной сделке по активу Nordea с «Локо-банком» и «Совкомбанком».

Один из банкиров знает, что идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось.

В свою очередь официальный представитель Nordea Group на вопрос издания о том, планирует ли группа продавать свой актив в России, либо рассматривает другие варианты выхода с российского рынка, ответил, что не будет комментировать "рыночные спекуляции и слухи".

На 1 июля текущего года Nordea банк занимал 41 место в банковской системе РФ с активами в размере 220 млрд рублей, собственные средства насчитывали 40,6 млрд рублей, вклады населения - 6,4 млрд рублей.