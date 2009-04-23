Бразилия, Аргентина и Боливия выступают за реформу МВФ

Бразилия и Аргентина выступили с предложением о радикальной реформе Международного валютного фонда (МВФ), сообщил в среду президент Боливии Эво Моралес, отметив, что его страна поддержала эту инициативу, сообщает РИА Новости..

Речь, очевидно, идет о договоренностях, которые могли быть достигнуты в ходе прошедшего в минувшие выходные в Тринидад и Тобаго саммита Америк. На этом форуме Бразилия выступила с предложением предоставить странам с быстро развивающейся экономикой больше прав и полномочий в МВФ. Однако более подробной информации на эту тему, равно как и сообщений о детальных совместных предложениях латиноамериканских стран по реформированию фонда, до сих пор не поступало.

"Я приветствую предложение Бразилии и Аргентины радикальным образом реформировать МВФ, и я также приветствую изменение в подходах Всемирного банка (к решению экономических проблем)", - сказал Моралес в конце своей пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Президент Боливии не уточнил деталей этой инициативы и, сославшись на занятость, не стал отвечать на дополнительные вопросы.

Он подробно рассказал о том, что прежние рекомендации МВФ по преодолению экономических трудностей в Боливии не привели к решению проблем, а лишь вызвали многочисленные протесты населения, вылившиеся в уличные беспорядки в 2003 году. По словам Моралеса, МВФ выставил в качестве условия предоставления займов Боливии увеличение налогов на бензин и товары народного потребления, что привело к росту недовольства, но не избавило страну от проблемы дефицита бюджета.

Он также скептически высказался в отношении стратегии западных стран по выходу из финансового кризиса, заявив, что его "не решить простым вливанием денег, поскольку необходима реальная поддержка экономики". По словам Моралеса, "многие страны не верят в эти пакеты стимулирующих мер, например, (предложенный) "большой двадцаткой".