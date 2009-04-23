ГЛАВНОЕ на 23 апреля (день)

Хроника дня

* * *

Политика

КС 29 апреля начнет рассмотрение дела о дате выборов Президента

Конституционный суд Украины 29 апреля начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции Постановления Верховной Рады "О назначении очередных выборов Президента Украины" и части первой статьи 17 Закона "О выборах Президента Украины".

Об этом сообщается на официальном сайте КС.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. “За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд по поводу решения парламента о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.

Финансы

Порошенко: НБУ следует снять ограничения на выдачу депозитов

Совет Национального банка Украины рекомендует правлению Нацбанка снять какие-либо ограничения на выдачу депозитов, открывающихся с 1 мая 2009 года. Об этом сообщил глава совета НБУ Петр Порошенко журналистам на пресс-конференции по результатам заседания совета НБУ.

Как передает корреспондент, П.Порошенко подчеркнул, что отношения по таким депозитам должны регулироваться исключительно соглашением между банком и клиентом, и если соглашение предусматривает возможность досрочного снятия депозитов, такой депозит должен возвращаться.

"Мы считаем, что такие решения будут способствовать возобновлению доверия граждан к банковской системе", - отметил П.Порошенко.

Что касается депозитов, открытых до 1 мая 2009 года, П.Порошенко отметил, что в ближайшее время выйдет официальное разъяснение юридического департамента НБУ относительно выдачи таких депозитов.

"Поскольку ссылки на ограничения по этим депозитам не на собственное соглашение с клиентом, а на Национальный банк очень часто являются неоправданными", - пояснил П.Порошенко.

ТЭК

Минуглепром просит увеличить господдержку отрасли на 3,5 млрд. грн. Министерство угольной промышленности Украины просит правительство увеличить государственную поддержку угольной отрасли в 2009 году на 3,5 млрд. грн. при корректировке госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, в случае принятия такого решения Минуглепром планирует дополнительно направить на нужды технического переоснащения угледобывающих предприятий 1,77 млрд. грн., на капитальное строительство – 248 млн. грн., на ремонт горно-шахтного оборудования – 602 млн. грн., на нужды реструктуризации угле- и торфодобывающих предприятий – 322 млн. грн.

“Минуглепром надеется, что правительство и народные депутаты утвердят эти изменения при корректировке государственного бюджета”, - сказал В. ПОЛТАВЕЦ.

На зарплаты шахтерам не хватает 4,5 млрд. грн.

Дефицит средств Министерства угольной промышленности Украины на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в апреле-декабре планируется на уровне 4,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, часть указанного дефицита – 3,5 млрд. грн. - будет покрыта за счет средств Стабилизационного фонда в рамках решения правительства о ежемесячном выделении на выплату заработной платы шахтеров 350 млн. грн. Остальную недостающую часть средств в размере 850 млн. грн. планируется покрыть за счет внутреннего ресурса государственного угледобывающего сектора в рамках реализации антикризисных мероприятий.

Министр отметил, что на сегодняшний день задолженность по зарплате шахтерам за январь-март полностью погашена. «Зарплата за январь-февраль полностью погашена. Сейчас идет выплата зарплаты за март», - сказал он.

В то же время министр сообщил, что по состоянию на 20 апреля задолженность государственных угледобывающих предприятий по начислениям на фонд оплаты труда (социальные отчисления) составляет 586 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 22 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,06 грн., по продаже – 8,65-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,39 грн., продают – по 10,61 грн., курсы незначительно повысились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,50 грн., по продаже – в пределах 10,54-10,80 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 22 апреля и составляет в среднем 0,2217/0,2448 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,236 грн., по продаже – 0,235-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,42 грн., продажи – 10,60 грн., курсы незначительно изменились по сравнению с 22 апреля.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 22 апреля и составляет 0,2212 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2474 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 23 апреля, составляет 7,70, к евро – 9,96919, к российскому рублю – 0,22607.

Вчера, 22 апреля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,70/7,90 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ УНИАН Экономика

С кого спросить, если машина провалилась под асфальт…

http://economics.unian.net/rus/detail/10089