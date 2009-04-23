ЕК отмечает прогресс Украины

Европейская Комиссия отмечает определенный прогресс Украины в имплементации Плана действий Украина-ЕС в 2008 году, хотя и не во всех сферах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе относительно прогресса Украины в высполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства.

“Украина добилась прогресса в некоторых сферах, охваченных Планом действий, и продолжает приближаться к ЕС через переговоры о Соглашении об ассоциации”, - отмечается в докладе.

“В то же время, продолжающаяся политическая нестабильность не способствовала реформам”, - написано в докладе.

В документе отмечается, что во второй половине 2008 года реформы замедлились, в первую очередь, из-за экономического кризиса.

Согласно докладу, наибольшими достижениями Украины в 2008 году были: присоединение ко Всемирной торговой организации в мае, значительный прогресс в переговорах о новом Соглашении об ассоциации, включая переговоры о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, начало визового диалога с целью перехода к безвизовому режиму в дальней перспективе, а также продолжающееся положительное сотрудничество в деятельности пограничной миссии EUBAM и в урегулировании Приднестровского конфликта. Среди позитивов также отмечено начало переговоров о присоединении Украины к Энергетическому сообществу и подписание административного соглашения в области гражданской защиты.

В то же время, в докладе отмечается, что Украина не достигла совсем, или достигла лишь незначительного прогресса в осуществлении ряда ключевых реформ, в частности, конституционной и судебной реформ, а также в области борьбы с коррупцией.