Украина должна усовершенствовать законы об интернет-магазинах

Украине необходимо усовершенствовать законодательство о работе интернет-магазинов. Такое мнение высказал агентству УНИАН начальник главного Киевского городского управления по делам защиты прав потребителей Олег ДУНАЕВСКИЙ.

По его словам, сегодня продажу промышленной группы товаров через интернет-магазины нельзя назвать цивилизованной торговлей. «В законе (О защите прав потребителей – УНИАН) есть целая статья о торговле на расстоянии, но нормативного документа – правил торговли именно на расстоянии - нет. Поэтому когда через Интернет продают продукцию предприятия, представленные сетевыми магазинами (розничной торговли – УНИАН), это цивилизованно: если что-то случится, есть к кому предъявить претензии. А остальная торговля через Интернет сегодня в Украине - это не совсем цивилизованный способ торговли», - сказал О.ДУНАЕВСКИЙ.

Он пояснил, что сегодня продукция в интернет-магазинах дешевле на 10-20%, поскольку у них нет затрат на аренду и продавцов. «Но покупка через Интернет на сегодня - это немного лотерея», - отметил эксперт. По его словам, если интернет-магазин продал некачественный товар и нужно разбираться по гарантии, обычно не с кем разбираться.

«Обычно интернет-магазин имеет такую практику: офис непонятно где, какой-то телефон, не привязанный ни к чему, там сидит какая-то девушка, которая принимает заказы – это весь интернет-магазин. Найти этот магазин нереально, предъявить какие-то претензии – нереально. Поэтому, купив такой товар, вы можете выиграть, если товар качественный; в противном случае, если у вас что-то сломалось, предъявить претензии продавцу невозможно», - сказал О.ДУНАЕВСКИЙ.

По его мнению, для того чтобы в Украине торговля через Интернет стала цивилизованной, требуются дополнительные нормативные документы, где будут выписаны правила и требования к этим интернет-магазинам: где они должны иметь офис, как выписывать документы, как выдавать гарантийные талоны, право обслуживаться по этим гарантийным талонам в сервисных центрах.