Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отмечает, что большая часть Соглашения об ассоциации с Украиной уже готова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

“Переговоры о новом соглашении проходят очень хорошо. И мы продолжаем осуществлять большой прогресс. Значительная часть вопросов уже закрыта, а те вопросы, которые остались, - это преимущественно сложные технические вопросы, в том числе о функционировании зоны свободной торговли”, - сказала комиссар.

Отвечая на вопрос УНИАН о новом практическом инструменте, который должен заменить План действий в отношениях между Украиной и ЕС, комиссар отметила, что этот новый инструмент также является технической составляющей Соглашения об ассоциации, а потому пока рано говорить, когда переговоры по нему будут завершены и когда он начнет применяться на практике.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. В сентябре 2009 года на саммите Украина-ЕС в Париже было одобрено политическое решение о том, что новое соглашение будет называться Соглашением об ассоциации.