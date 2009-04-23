Киевсовет рекомендовал Черновецкому уволить Бектурсунова

Депутаты Киевского городского совета рекомендовали Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ освободить от выполнения обязанностей советника мэра по вопросам информационной политики Казбека БЕКТУРСУНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 62 депутата Киевсовета.

Они также рекомендовали городскому председателю запретить советникам по вопросам информационной политики предоставлять какие-либо указания и рекомендации коммунальным СМИ или как-либо иначе вмешиваться в их работу.

Также Киевсовет своим решением создал временную контрольную комиссию и поручил ей проверить факты отключения прямой трансляции заседания сессии Киевсовета 2 апреля 2009 года (трансляция сессии Киевсовета была прервана показом пресс-конференции по случаю годовщины «Посольства Божьего» - УНИАН).

Своим решением депутаты поручили Постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики рассмотреть результаты этой проверки и доложить о ней на следующем заседании сессии Киевсовета.

Кроме того, депутаты Киевсовета поручили руководителю коммунального предприятия «Телекомпания «Киев» до 1 июня этого года обеспечить создание и трансляцию телепередачи «Година депутата» наподобие существующей «Час с мэром». Передачу предлагается создать за счет свободного эфирного времени и установить, что она будет идти 30 минут один раз в неделю.