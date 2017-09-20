В Украине систему идентификации Mobile ID планируют запустить к концу года

В Украине к концу 2017 года будет запущена мобильная идентификация граждан Mobile ID, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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«К концу года у нас будет система идентификации MobileID. Это серьезный ключ к расширению абсолютно всего спектра электронных услуг. Считаю, что это будет революционное решение для Украины. Давно нужно это было сделать, сейчас это уже становится реальностью», - сказал он.

Справка УНИАН. Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.