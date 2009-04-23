Объем рекламных услуг в Украине сократился

Объем предоставляемых рекламных услуг в Украине в январе-марте текущего года сократился на 32,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 822,5 млн. грн. (в рыночных ценах).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В марте т.г. объем предоставляемых рекламных услуг в Украине сократился на 28,8%, по сравнению с мартом 2008 года, до 348,3 млн. грн. (в рыночных ценах).

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем предоставляемых рекламных услуг в Украине увеличился на 49,2%, по сравнению с 2007 годом, до 7 млрд. 308,6 млн. грн. (в рыночных ценах).

Справка УНИАН. По информации Управления взаимодействия с Верховной Радой, Кабинетом Министров Украины по вопросам рекламы Госпотребстандарта Украины, по состоянию на 1 апреля 2004 года, в Украине насчитывалось 26,5 тыс. рекламоносителей, из них 22 тыс. - носители внешней рекламы, а также 485 телеканалов (включая региональные) и около 4 тыс. печатных средств массовой информации.