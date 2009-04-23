Дефицит платежного баланса Украины составил 5,2 млрд. долларов

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины в первом квартале текущего года составил 5,227 млрд. долл. (в марте – 1,289 млрд. долл.), отрицательное сальдо текущего счета – 0,882 млрд. долл. (в марте – 0,434 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В своем сообщении НБУ отмечает, что в целом ситуация во внешнем секторе экономики в марте несколько улучшилась. Так сокращение отрицательного сальдо текущего счета против февраля обусловлено уменьшением дефицита торгового баланса до 626 млн. долл. (в феврале 2009 года - 1 млрд. долл.) в результате превышения темпов прироста объемов экспорта товаров над импортом (18,5% и 3%).

По информации НБУ, за первый квартал т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 4,345 млрд. долл. (в марте – 0,855 млрд. долл.), что на 24% меньше показателя первого квартала 2008 года (5,7 млрд. долл.), в первую очередь, за счет уменьшения прироста наличной валюты вне банков в марте (за квартал прирост составил 4,2 млрд. долл. против 5,1 млрд. долл. в первом квартале 2008 года).

В январе-марте т.г. объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину составили 717 млн. долл., что на 14,4% меньше, чем в первом квартале 2008 года (838 млн. долл.), в марте – 281 млн. долл.

Также сообщается, что в январе-марте т.г. отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составляло 0,8 млрд. долл. (против 1,3 млрд. долл. в первом квартале 2008 года).