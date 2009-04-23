Курс НБУ на 24.04.09

Официальный курс НБУ на 24.04.09100 USD США – 770,0000 (23 апреля – 770,0000)100 EUR – 1004,8500 (23 апреля – 996,9190)10 RUR – 2,2791 (23 апреля – 2,2607) Учетные курсы банковских металлов на 24.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68876,50 (23 апреля-68145,00)961 XAG 10 Серебро-957,11 (23 апреля-933,24) 962 XPT 10 Платина-90629,00 (23 апреля-89243,00)964XPD10 Палладий-17787,00(23 апреля-17325,00)

Официальный курс НБУ на 24.04.09 100 USD США – 770,0000 (23 апреля – 770,0000) 100 EUR – 1004,8500 (23 апреля – 996,9190) 10 RUR – 2,2791 (23 апреля – 2,2607) Учетные курсы банковских металлов на 24.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68876,50 (23 апреля-68145,00) 961 XAG 10 Серебро-957,11 (23 апреля-933,24) 962 XPT 10 Платина-90629,00 (23 апреля-89243,00) 964XPD10 Палладий-17787,00(23 апреля-17325,00)

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